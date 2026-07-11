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        Haberler Objektife Takılanlar Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü denizde aşka geldi

        Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü denizde aşka geldi

        Evlilik hazırlığı yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, birlikte çıktıkları Çeşme tatilinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 07:56 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü'den Paris'te evlilik teklifi alan Zeynep Bastık, sevgilisiyle Çeşme'de tatil yapıyor.

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        33’üncü yaşını önceki akşam dostlarıyla kutlayan Zeynep Bastık, parti öncesinde sevgilisiyle deniz keyfi yaptı.

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        Birbirini öpücüklere boğan Bastık ve Tütüncü'nün romantik anları objektiflere yansıdı.

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        İkili, denizin ardından localarına geçerek güneşin tadını çıkardı.

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        "YAZ BİTMEDEN DÜĞÜN YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

        Öte yandan Bastık, geçtiğimiz günlerde düğün tarihiyle ilgili sorular üzerine, "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz; yaz bitmeden, aile arasında bir düğün yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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        #Zeynep Bastık
        #Serkay Tütüncü
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