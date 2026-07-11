Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü denizde aşka geldi
Evlilik hazırlığı yapan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, birlikte çıktıkları Çeşme tatilinde görüntülendi
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 07:56 Güncelleme:
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Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Serkay Tütüncü'den Paris'te evlilik teklifi alan Zeynep Bastık, sevgilisiyle Çeşme'de tatil yapıyor.
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33’üncü yaşını önceki akşam dostlarıyla kutlayan Zeynep Bastık, parti öncesinde sevgilisiyle deniz keyfi yaptı.
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Birbirini öpücüklere boğan Bastık ve Tütüncü'nün romantik anları objektiflere yansıdı.
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İkili, denizin ardından localarına geçerek güneşin tadını çıkardı.
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"YAZ BİTMEDEN DÜĞÜN YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ
Öte yandan Bastık, geçtiğimiz günlerde düğün tarihiyle ilgili sorular üzerine, "Hazırlıklar başladı. Eylülden öteye gitmeyiz; yaz bitmeden, aile arasında bir düğün yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.
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