Ankara'da, sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenledi. Belediye binalarında arama ve inceleme çalışmaları başlatılırken, soruşturma kapsamında belediye personeli ile bazı yöneticiler hakkında 36 şüpheli için gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner.

HÜSEYİN CAN GÜNER İÇİN GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır" denildi.

"2 SAATE KADAR ANKARA'DA OLACAĞIM"

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, operasyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2 saate kadar Ankara'da olacağı bilgisini paylaştı.

ANKA'daki habere göre gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.

ÇOK SAYIDA MATERYALE EL KONULDU

Belediyeye ait binalarda yapılan aramalarda çok sayıda materyale el konulduğu öğrenildi.