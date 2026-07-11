Chrome parıltısı geri dönüyor! Sizin tercihiniz sessiz lüks mü yoksa cesaretli renkler mi? İşte 2026 yazının manikür trendleri!

TEMİZ VE DOĞAL GÖRÜNÜM YENİDEN ZİRVEDE

Son yıllarda güçlenen "sessiz lüks" anlayışı, 2026 yaz manikür trendleri içinde de etkisini sürdürüyor. Bu akımın en dikkat çeken temsilcilerinden biri ise Soap Nails olarak adlandırılan görünüm.

Yarı şeffaf, sütlü pembe ve nude tonların kullanıldığı bu stil, bakımlı ancak abartısız bir görünüm sunuyor. Tırnaklar adeta hiç oje yokmuş hissi verirken, sağlıklı ve temiz bir etki yaratıyor. Özellikle minimal stil sevenlerin ilk tercihlerinden biri haline gelmiş durumda.