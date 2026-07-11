Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Objektife Takılanlar Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı tatilde

        Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı tatilde

        Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Çeşme'de yorgunluk atıyor. Çift, önceki gün el ele denize girerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 07:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oğuzhan Koç ve oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı, Alaçatı'da tatil yapıyor.

        2

        Bir plajda görüntülenen çift, uzun süre localarında dinlenerek vakit geçirdi.

        3

        Koç ve Subaşı, ilerleyen saatlerde ise el ele denize girdi. Koç'un karın kasları dikkat çekti.

        4

        Hazal Subaşı ise üşüyünce yüzmekten vazgeçti. Çift, daha sonra localarına döndü.

        5
        <strong>"SONBAHARDA BAKACAĞIZ İNŞALLAH" DEMİŞTİ</strong>

        "SONBAHARDA BAKACAĞIZ İNŞALLAH" DEMİŞTİ

        Öte yandan; geçtiğimiz günlerde görüntülenen çiftten Oğuzhan Koç, evlilik hakkında konuşmuştu. Şarkıcı, "Şu an tatildeyiz, tatili bitirelim. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah" açıklamasını yapmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yaya geçidinde "2.63 promille" öldürdü! Şaşırtan savunma!

        Adana'da, yaya geçidinde 23 yaşındaki Ümmü Elsun'a çarparak ölümüne neden olduktan sonra kaçan ve seyir halindeyken yakalanan minibüs şoförü 45 yaşındaki Mehmet L.'nin, 2.63 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Emniyette "Korktuğum için kaçtım" dediği öne sürülen şüphelinin, sağlık kontrolüne götürül...
        #Oğuzhan Koç
        #Hazal Subaşı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        Çankaya Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        S. Arabistan'da mahsur kalmıştı... Tam 40 yıl sonra...
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        MGM'den sıcak uyarısı! 3 bölgede sağanak... Termometre 35'i görüyor!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Denizde aşk dolu anlar
        Denizde aşk dolu anlar
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        Osmanlı'nın en ünlü 10 lezzeti!
        2026 yazının manikür trendleri!
        2026 yazının manikür trendleri!