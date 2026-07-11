Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı tatilde
Oğuzhan Koç ve Hazal Subaşı, Çeşme'de yorgunluk atıyor. Çift, önceki gün el ele denize girerken görüntülendi
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 07:54 Güncelleme:
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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Oğuzhan Koç ve oyuncu sevgilisi Hazal Subaşı, Alaçatı'da tatil yapıyor.
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Bir plajda görüntülenen çift, uzun süre localarında dinlenerek vakit geçirdi.
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Koç ve Subaşı, ilerleyen saatlerde ise el ele denize girdi. Koç'un karın kasları dikkat çekti.
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Hazal Subaşı ise üşüyünce yüzmekten vazgeçti. Çift, daha sonra localarına döndü.
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"SONBAHARDA BAKACAĞIZ İNŞALLAH" DEMİŞTİ
Öte yandan; geçtiğimiz günlerde görüntülenen çiftten Oğuzhan Koç, evlilik hakkında konuşmuştu. Şarkıcı, "Şu an tatildeyiz, tatili bitirelim. Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kışları o çalışıyor, yazları ben; sonbaharda bakacağız inşallah" açıklamasını yapmıştı.
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