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        Haberler Spor Tenis Wimbledon Tek Kadınlarda şampiyon Linda Noskova

        Wimbledon Tek Kadınlarda şampiyon Linda Noskova

        Wimbledon Tek Kadınlar Finali'nde Karolina Muchova'yı 2-1 mağlup eden Linda Noskova, şampiyonluğa ulaştı. İki Çek raketin kozlarını paylaştığı Wimbledon finalinde ipi göğüsleyen Linda Noskova, ilk Grand Slam şampiyonluğuna uzandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 21:21 Güncelleme:
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        Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova!

        Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Çek raket Linda Noskova, tek kadınlar finalinde vatandaşı Karolina Muchova'yı 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan turnuvada, tek kadınlar finalinde Çek sporcular Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya geldi.

        Dünya 12 numarası Linda Noskova, dünya 9 numarası Karolina Muchova'yı 2 saat 28 dakika süren maçta 6-2, 5-7 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek kariyerinde ilk kez final oynadığı Wimbledon'da şampiyon oldu.

        SON 4 SENE ÜÇ ÇEK SPORCU ŞAMPİYON OLDU

        Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son 4 senede tek kadınlarda 3 Çek sporcu şampiyon oldu.

        Turnuvada daha önce Çek sporculardan Marketa Vondrousova (2023) ve Barbora Krejcikova (2024) şampiyonluğu elde etmişti.

        Organizasyonun tek erkekler finali ise Jannik Sinner ile Alexender Zverev arasında yarın yapılacak.

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