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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Eşim intihar etti" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti

        "Eşim intihar etti" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yatağında ölü bulunan Naciye B.'nin, intihar ettiğini iddia eden eşi Erol B. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 4 çocuğunun annesini iple boğarak öldürdüğünü itiraf eden şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "İntihar" diyen koca, ipli vahşeti itiraf etti
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yatağında ölü bulunan eşinin intihar ettiğini iddia eden koca, sorgusunda iple boğduğunu itiraf etti

        Olay, Yüzüncü Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Naciye B. (45), iddiaya göre, eşi Erol B. (42)tarafından yatağında ölü bulundu.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eşinin intihar ettiğini söyleyen Erol B. çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına alındı.

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Emniyetteki sorgusunda Erol B., eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        Naciye B.'nin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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