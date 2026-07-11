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        Haberler Spor Voleybol Japonya: 1 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

        Japonya: 1 - Türkiye: 3 | MAÇ SONUCU

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında oynadığı 3. maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Voleybol Milletler Ligi'nde 8 galibiyet ve 22 puana ulaşan milliler, üst üste 8. kez finallere katılmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 16:01 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etabındaki üçüncü maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti.

        Milli takım, Japonya'nın Osaka kentinde oynanan maçta, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşı karşıya geldi.

        Ay-yıldızlı ekip, mücadeleyi 22-25, 25-22, 22-25 ve 22-25'lik setlerle 3-1 kazandı.

        Bu sonuçla ay-yıldızlılar, turnuvadaki 11. maçında 8. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşadı ve 4. sıraya yükseldi. Puan tablosunun zirvesindeki ABD'nin ise 11. müsabakada 9. galibiyeti bulunuyor. Böylece A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'de düzenlenecek VNL Finalleri'ne katılmayı garantiledi.

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        2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde oynanacak.

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin üçüncü etabındaki son maçında yarın TSİ 09.30'da Tayland ile karşılaşacak.

        Salon: Asue Arena

        Hakemler: Joo-Hee Kang (Güney Kore), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

        Japonya: Seki, Ishikawa, Yamada, Wada, Sato, Shimamura (Kojima, Shigihara, Fukudome, Kitamado, Iwasawa, Sakae)

        Türkiye: Hande Baladın, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Jack-Kısal, Elif Şahin (Gizem Örge, Saliha Şahin, Eylül Akarçeşme Yatgın, Cansu Özbay, Defne Başyolcu, Yaprak Erkek)

        Setler: 22-25, 25-22, 22-25, 22-25

        Süre: 107 dakika

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