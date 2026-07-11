Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek
Birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Christ Inao Oulai için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Fildişi Sahilli oyuncu için Trabzonspor ve Çizme temsilcisinin anlaştığı, Serie A ekibinin önümüzdeki hafta transferi netleştirmek için Türkiye'ye geleceği kaydedildi.
Transfer döneminde kadrosunda büyük bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da, Christ Inao Oulai konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine giren Fildişi Sahilli oyuncu için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.
FIORENTINA İLE TRABZONSPOR ANLAŞTI
İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin haberine göre; Fiorentina ile Trabzonspor genç futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı.
30 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Çizme temsilcisinin bu transfer için 30 milyon Euro bonservis bedeli ve bordo-mavililere sonraki satıştan %10 pay vereceği ifade edildi.
İtalyan ekibinin temsilcilerinin transferi bitirmek için önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği kaydedildi.
BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK
Transfer bu bedelle gerçekleşirse, 20 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un en yüksek bonservis bedeliyle sattığı oyuncu olacak.