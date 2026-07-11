9 Temmuz tarihli bu yayında, Türkiye'nin NATO zirvesi sürecindeki rolü ve uluslararası arenadaki yansımaları masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ve Donald Trump dahil dünya liderlerinin verdiği mesajlar üzerinden kritik bir değerlendirme yapıyoruz. Ankara'dan geçen bu hareketli sü... Daha Fazla Göster

9 Temmuz tarihli bu yayında, Türkiye'nin NATO zirvesi sürecindeki rolü ve uluslararası arenadaki yansımaları masaya yatırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları ve Donald Trump dahil dünya liderlerinin verdiği mesajlar üzerinden kritik bir değerlendirme yapıyoruz. Ankara'dan geçen bu hareketli süreçte neler yaşandı, tüm detayları bu bölümde bulabilirsiniz. NATO zirvesi hakkındaki bu analiz, Türkiye'nin dış politikasını ve küresel siyasi gündem üzerindeki etkilerini anlamak isteyen izleyicilerimiz için hazırlandı. Özellikle büyükelçilikler ve devlet başkanları düzeyindeki trafiğin, NATO geleceği üzerindeki olası etkilerini somut verilerle ele alıyoruz. Güncel siyasi gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olun ve gündemdeki diğer önemli başlıklar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Daha Az Göster