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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Trabzonspor Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek

        Christ Oulai için flaş iddia: Bonservisi tarihe geçecek

        Birçok Avrupa devinin transfer listesine giren Christ Inao Oulai için İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Fildişi Sahilli oyuncu için Trabzonspor ve Çizme temsilcisinin anlaştığı, Serie A ekibinin önümüzdeki hafta transferi netleştirmek için Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 10:27 Güncelleme:
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        Transfer döneminde kadrosunda büyük bir yapılanmaya giden Trabzonspor'da, Christ Inao Oulai konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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        Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla birçok takımın listesine giren Fildişi Sahilli oyuncu için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

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        FIORENTINA İLE TRABZONSPOR ANLAŞTI

        İtalyan gazeteci Lorenzo Lepore'nin haberine göre; Fiorentina ile Trabzonspor genç futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı.

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        30 MİLYON EURO + SONRAKİ SATIŞTAN PAY

        Çizme temsilcisinin bu transfer için 30 milyon Euro bonservis bedeli ve bordo-mavililere sonraki satıştan %10 pay vereceği ifade edildi.

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        İtalyan ekibinin temsilcilerinin transferi bitirmek için önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği kaydedildi.

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        BONSERVİSİ TARİHE GEÇECEK

        Transfer bu bedelle gerçekleşirse, 20 yaşındaki futbolcu Trabzonspor'un en yüksek bonservis bedeliyle sattığı oyuncu olacak.

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        Geçtiğimiz yaz Trabzonspor'a 5.5 milyon Euro bonservisle transfer olan Oulai, 31 maçta 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 401 dakika sahada kaldı.

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