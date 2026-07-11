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        Haberler Gündem 3. Sayfa Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!

        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!

        Bursa'da, 15 Haziran'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma kameraya yansırken, ağır yaralanan 26 yaşındaki Oğulcan Dinç'ten acı haber geldi. Çekirge Devlet Hastanesi'nde 25 gündür tedavi gören genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 10:15 Güncelleme:
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        Silahlı çatışma kamerada... Sokakta kanlı son!

        Bursa'da olay, 15 Haziran'da Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan Oğulcan Dinç (26) ile F.D. sokakta karşı karşıya geldi.

        İKİSİ DE BİRBİRİNE ATEŞ AÇTI

        Güvenlik kamerası görüntülerinde, Oğulcan Dinç'in elindeki tabancayla F.D.'yi takip ederek ateş açtığı, bunun üzerine F.D.'nin de silahla karşılık verdiği görüldü. Karşılıklı ateş sırasında kurşunların isabet ettiği Oğulcan Dinç kanlar içinde yere yığılırken, çevrede büyük panik yaşandı.

        ÇOK SAYIDA MERMİ KOVANI BULUNDU

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Dinç, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde çok sayıda boş kovan ile 1 tabanca ele geçirildi.

        KAÇAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Olayın ardından kaçan F.D., polis ekiplerince suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        HAYATA 25 GÜN TUTUNABİLDİ

        Yoğun bakımda 25 gündür tedavi altında bulunan 26 yaşındaki Oğulcan Dinç ise doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Genç adamın ölümüyle birlikte soruşturmanın seyrinin değişebileceği öğrenilirken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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