Ahmet Mumcu, Fransa polisiyle bir kez daha sorun yaşadı

Her yıl temmuz ayı geldiğinde bisiklet dünyasının kalbi Fransa'da atıyor. Yol kenarlarını dolduran on binlerce şanslı seyirci ve ekran başındaki yüz milyonlarca sporsever, tarihin en prestijli, en zorlu spor organizasyonlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu'nu (Tour de France) nefesini tutarak takip ediyor.

GURUR VERİCİ DETAY

Bu büyük organizasyonda ne yazık ki bugüne kadar pedal çeviren bir Türk bisikletçi olmadı. Ancak son yıllarda, özellikle de şu günlerde devam eden turda, her etabın finiş çizgisinde hem şaşırtıcı hem de gurur verici bir detay dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü bisikletçilerin amansız sprint mücadelesinin hemen arkasında, kameraların tam odağında dalgalanan bir Türk bayrağı.

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O KİŞİ AHMET MUMCU

Ekran başındaki milyonlarca izleyici, her etabın bitişinde dalgalanan Türk bayrağını gördüğünde aynı soruyu soruyor; "Her etabın son metrelerinde bu bayrağı sallayan gizemli Türk kim?"

O gizemli isim, aslında bisiklet camiasının yakından tanıdığı sıra dışı bir seyyah olan Ahmet Mumcu.

40 YILDA BİSİKLET SIRTINDA 80 ÜLKEYİ GEZDİ

Asıl mesleği makine mühendisliği olan Ahmet Mumcu, hayatının büyük bir bölümünü farklı coğrafyalarda geçirmiş biri. Dünyayı çocukluk tutkusu olan bisikletle keşfeden Mumcu, 1986'dan bu yana geçen 40 yıllık süreçte Amerika kıtasından; Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya kadar tam 80 ülkeyi bisikletle gezdi.

Son yıllarda 'Yol arkadaşım' dediği sazıyla gezen ahmet Mumcu, gittiği her ülkeye Türk ezgilerini taşıyor.

SON 3 YILDIR YERİNDE TAKİP EDİYOR

Ahmet Mumcu, dünyanın en zorlu bisiklet yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nu son 3 yıldır yerinde, adım adım takip ediyor. Bu yıl da geleneği bozmayarak Fransa'nın yolunu tutan Mumcu, organizasyonun adeta gayriresmi bir parçası haline gelmiş durumda.

BAMBAŞKA BİR HEYECAN KATIYOR

Yarış başlamadan önce düzenlenen takım tanıtım törenlerinde Türk bayrağıyla boy gösteren Ahmet Mumcu, tur başladığından beri de her etabın bitiş noktasında erkenden yerini alıyor. Sporcular, yüzlerce kilometrelik acı ve efor dolu etapların sonunda finiş çizgisine doğru ölümüne bir sprinte kalktığında, onları ve ekran başındaki milyonları karşılayan ilk detay, Mumcu'nun gururla dalgalandırdığı Türk bayrağı oluyor. Bir Türk sporcunun pedallamadığı bu dev organizasyonda, bir Türk seyyahın varlığıyla orada bulunması, ekran başındaki Türk izleyiciler için de tura bambaşka bir heyecan katıyor.

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FRANSA POLİSiYLE BAYRAK KRİZİ

Ancak bu hikâye, son iki yıldır bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. Ahmet Mumcu, sadece Türk bayrağını dalgalandırdığı gerekçesiyle Fransız polisiyle ciddi sorunlar yaşıyor. Öyle ki, geçtiğimiz yıl bu tutkusu nedeniyle gözaltına bile alındı.

Baskılar bu yıl da hız kesmedi. Ahmet Mumcu, Ankara'daki NATO zirvesinden döner - dönmez bir bisiklet tutkunu olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yerinde takip ettiği 6'ncı etapta Fransa polisiyle bir kez daha karşı karşıya geldiğini belirtti. Güvenlik güçlerinin, bayrak dalgalandırmanın yasak olduğu iddiasıyla Türk bayrağına el koyduğunu anlatan Mumcu, tüm engellemelere rağmen orada bulunma mücadelesini sürdürüyor.

113'üncü Fransa Bisiklet Turu tüm heyecanıyla sürerken, Türk izleyicilerin gözü her etap bitişinde sadece sarı mayoyu giyen liderde değil; arka planda tüm engellere rağmen gururla sallanan Türk bayrağında ve onun arkasındaki Ahmet Mumcu'da olmaya devam edecek.