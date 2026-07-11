Hamaney'den babası Ali Hamaney için mesaj: Liderimizin intikamı alınacak

Bugün Ne Oldu? 9 Temmuz 2026 haberleri: Trump "Bence ateşkes bitti" dedi ABD İran'ı vurdu, İran'dan NATO'ya yanıt, MSB'den CAATSA mesajı, Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. TRUMP "BENCE ATEŞKES BİTTİ" DEDİ, ABD İRAN'I YİNE VURDUAnkara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Trump, zirve boyunca sık sık NATO tarafından İran konusunda yalnız bırakıldığını söyledi. İran ile yeniden başlayan... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. TRUMP "BENCE ATEŞKES BİTTİ" DEDİ, ABD İRAN'I YİNE VURDUAnkara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Trump, zirve boyunca sık sık NATO tarafından İran konusunda yalnız bırakıldığını söyledi. İran ile yeniden başlayan çatışmaların sorulması üzerine "Bence ateşkes bitti. Artık onlarla uğraşmak istemiyorum" dedi. Ve bu gece ABD, İran'ı yeniden vurdu. NATO Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Kısa süre önce aradılar. İran bir anlaşma yapmayı çok istiyor" dedi. İRAN'DAN NATO'YA YANITÖte yandan NATO Zirvesi sonrası yayımlanan sonuç bildirgesine İran'dan yanıt geldi. İran'ın nükleer programının barışçıl olduğu belirtilerek, "Müzakere masasını bombalayan ve diplomasi yerine saldırganlığı seçen, İran değil, ABD ve İsrail terörist rejimiydi. İran halkına karşı saldırganlık eylemlerini destekleyen ve kolaylaştıranNATO, İran'a vaaz veremez veya bölgesel barış ve güvenlik için politika dikte edemez" ifadeleri kullanıldı. MSB'DEN CAATSA MESAJIMilli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. "Beklentimiz, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan CAATSA yaptırımları ile savunma sanayimize yönelik açık veya örtülü tüm kısıtlamaların kaldırılmasıdır. Bu çerçevede, ABD Başkanı tarafından yapılan açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz." denildi. TRUMP'TAN ANKARA DÖNÜŞÜ BEKLENMEDİK UÇAK DEĞİŞİKLİĞİNATO Zirvesi için Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One ile gelen ABD Başkanı Trump, dönüşte beklenmedik bir kararla eski başkanlık uçağını kullandı. Trump, İngiltere'de yeniden yeni uçağa geçerek Washington'a hareket etti. Trump bu değişikliği, İngiltere'deki askeri üste görev yapan ABD askerlerinin yeni uçağı gezmesine imkan tanımak için yaptığını açıkladı. ABD Başkanı yola çıkmadan önce Ankara'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın bir numaralı hedefi olduğunu söylemişti. SÜREÇTE GÖZLER ÇERÇEVE YASADA: TEKLİF MECLİS'E GELİYORCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi sonrasında yaptığı basın toplantısında Terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar vererek "Terörsüz Türkiye sürecini hükümetimiz başardı" dedi. Gözler ise Meclis'e gelmesi beklenen çerçeve yasada. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, hedef Meclis yaz tatiline girmeden önce çerçeve yasanın çıkması yönünde. Hafta başında çerçeve yasa taslağının DEM Parti ile paylaşılması bekleniyor. DÜNYA KUPASINDA ÇEYREK FİNAL BAŞLIYORBu arada Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürüyor. Çeyrek final maçları bu akşamki Fransa - Fas karşılaşmasıyla başlıyor. Diğer eşleşmeler İspanya - Belçika, Norveç - İngiltere ve Arjantin - İsviçre şeklinde. Bu karşılaşmaların galibi 4 takım yarı finale çıkacak. SÜPER LİG'DE YENİ SEZONUN FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU14 Ağustos'ta başlayacak Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu fikstürü belli oldu. Sezonun ilk derbisi 4. hafta Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Son dev maç ise 15. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe ise 9. haftada karşı karşıya gelecek. Daha Az Göster