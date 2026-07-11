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        Haberler Dünya Hamaney'den babası Ali Hamaney için mesaj: Liderimizin intikamı alınacak

        Hamaney'den babası Ali Hamaney için mesaj: Liderimizin intikamı alınacak

        İran lideri Mücteba Hamaney, yazılı bir açıklama yayımlayarak babası Ali Hamaney'in intikamının alınacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        Hamaney: Liderimizin intikamı alınacak

        İran lideri Mücteba Hamaney, Telegram hesabından yayınlanan yazılı bir mesajda, öldürülen selefi ve babası Ali Hamaney'in intikamının alınmasının “milletin talebi” olduğunu ve bunun “kesinlikle” gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.

        Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail hava saldırılarında öldürülen babası Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri vesilesiyle bu mesajı yayınladı.

        Hamaney mesajında, “Şehit liderin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin kanının intikamını, suçlu ve rezil katillerden alacağımıza söz veriyoruz” dedi.

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