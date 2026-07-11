Hamaney'den babası Ali Hamaney için mesaj: Liderimizin intikamı alınacak
İran lideri Mücteba Hamaney, yazılı bir açıklama yayımlayarak babası Ali Hamaney'in intikamının alınacağını duyurdu.
Giriş: 11 Temmuz 2026 - 14:04 Güncelleme:
İran lideri Mücteba Hamaney, Telegram hesabından yayınlanan yazılı bir mesajda, öldürülen selefi ve babası Ali Hamaney'in intikamının alınmasının “milletin talebi” olduğunu ve bunun “kesinlikle” gerçekleşmesi gerektiğini söyledi.
Hamaney, 28 Şubat'ta ABD-İsrail hava saldırılarında öldürülen babası Ayetullah Ali Hamaney'in cenaze törenleri vesilesiyle bu mesajı yayınladı.
Hamaney mesajında, “Şehit liderin ve bu iki savaşın tüm şehitlerinin kanının intikamını, suçlu ve rezil katillerden alacağımıza söz veriyoruz” dedi.
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