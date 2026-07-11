Antalya'da, 6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Cemal Battal (42) ile apartman önünde park halindeki araç içerisinde bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

ARACI ÜZERİNE SÜRÜP ÇARPTI

M.G. araç içerisine geçerken, Cemal Battal ise aracının kapılarını açmaya çalıştı. Kapıyı kilitleyerek aracını çalıştıran M.G. bir anda kullandığı aracı, otomobilin önünde bulunan Cemal Battal'ın üzerine sürdü.

OTOMOBİL İLE ARAÇ KAPISI ARASINDA SIKIŞTI

Aracın önüne aldığı Cemal Battal'a çarpan ve otomobil ile apartman kapısı arasında sıkıştıran M.G. olayın ardından aracını biraz ileriye park ederek geri geldi.

Cemal Battal, 42 yaşında hayatını kaybetti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Battal'ın yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobille apartman kapısı arasında kalan ve ağır yaralanan Cemal Battal ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise cep telefonu ve apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, ikili arasında çıkan tartışma sonrası M.G.'nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı Cemal Battal'ın üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI

Antalya Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altındaki Cemal Battal, dün doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Battal'ın hastanede hayatını kaybetmesi üzerine olay sonrası polis ekiplerine teslim olan ve ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılan M.G. dün Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI

Beyin ölümü gerçekleşen Cemal Battal'ın ailesi ile yapılan görüşme sonucu aile organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan tetkikler sonucu Battal'ın kalp, 2 böbreği ve korneaları Antalya Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla alınarak organ bağışı için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere ilgili hastanelere sevk edildi.

KAFA VE GÖĞÜS KEMİĞİNDE KIRIK

Battal'ın olayın ardından ağır yaralı olarak hastanelerine getirildiğini ve yapılan değerlendirmesinde beyin kanaması, kafa kemiğinde kırık, diz bölgesinde kırık ve göğüs travmasına bağlı yaralanmalar tespit edildiğini belirten Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Gül Ayhan Tülübaş, "Acil serviste gerekli tüm tıbbi müdahaleler uygulanmış, ilgili uzmanlık dallarınca değerlendirilen hasta ileri tedavi ve yakın takip amacıyla yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Yoğun bakım ünitesinde tüm destek tedavileri ve yaşamı sürdürmeye yönelik girişimler uygulanmış, ancak hastanın nörolojik durumu ilerleyici şekilde kötüleşmiştir" dedi.

KALP, KORNEA VE BÖBREKLERİ 5 KİŞİYE HAYAT OLDU

Yapılan klinik değerlendirmeler ve yasal mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen gerekli testler sonucunda Cemal Battal'ın beyin ölümünün gerçekleştiğinin tespit edildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Gül Ayhan Tülübaş, "Hasta yakınlarının organ bağışını kabul etmesi üzerine organ nakli koordinasyon süreci başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda hastanın her iki böbreği, kalbi ve korneaları organ nakli amacıyla uygun bulunmuş ve nakil organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu bağış sayesinde farklı merkezlerde tedavi bekleyen hastalara yeniden yaşam umudu doğmuştur. Bu zor süreçte gösterdikleri büyük özveri ve örnek davranış nedeniyle hasta yakınlarına teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.