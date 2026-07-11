Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir anma mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yad ediyorum. Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız" dedi.

KURTULMUŞ: BOSNA HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında hayatını kaybeden Bosnalıları andı. Kurtulmuş paylaşımında, "Tüm dünyanın gözleri önünde, insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılında, yalnızca kimlikleri ve inançları nedeniyle katledilen 8 bin 372 Bosnalı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, ailelerinin ve kardeş Bosna Hersek halkının acısını yürekten paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Srebrenitsa'da yaşananların yalnızca Bosna Hersek'in değil; adalet, merhamet ve insanlık onurunu savunan herkesin ortak acısı olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu büyük acıyı unutmayacak, unutturmayacak, Srebrenitsa’da şehid edilen kardeşlerimizin aziz hatırasını daima yaşatacağız. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" dedi.

ÇELİK: ASLA UNUTTURMAYACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nda hayatını kaybedenleri andı. Çelik, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Srebrenitsa Soykırımı'nda şehit edilen canlarımızı rahmetle anıyoruz. Bu soykırımı asla unutturmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız." ifadelerine yer verdi.

GÖKTAŞ: CUMHURBAŞKANIMIZIN MESAJINI İLETMEK İÇİN BURADAYIZ

Srebrenitsa yakınlarında bulunan Potoçari'deki akü fabrikasında düzenlenen anma törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılını anma töreni dolayısıyla bulunduğu Potoçari'de şunları söyledi:

"31 yıl sonra hala tespit edilmeye çalışılan, maalesef kaybedilen Müslümanlar var. Burada da hem annelerin acılarını paylaşıyor hem de hayatını kaybeden tüm Boşnak kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 31 yıl geçti ama nereden baksanız çok yakın tarihimizde yaşanan çok büyük bir acı ve Avrupa'nın ortasında, dünyanın gözü önünde gerçekleşen çok büyük bir soykırım. 'Asla olmaz' dediğimizin maalesef dünyanın gözü önünde olduğunu gördük. Aliya İzetbegoviç'in de meşhur sözü var: 'Ne olursa olsun soykırımı asla unutturmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Buradaki acıyı asla unutturmamak ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletmek üzere buradayız.”

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BAK: MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Osman Aşkın Bak, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in, "Ne yaparsanız yapın soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır." sözüne de yer vererek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın göbeğinde insanlığın vicdanına kara bir leke olarak kazınan Srebrenitsa Katliamı'nın yıl dönümünde, şehit edilen Boşnak kardeşlerimizi rahmet, saygı ve dualarla yad ediyoruz. Srebrenitsa'yı unutmadık, unutturmayacağız. Mazlumun yanında, zulmün karşısında durmaya devam edeceğiz."

DURAN: DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜNDÜR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı dolayısıyla açıklamada bulundu. Duran, şunları kaydetti: "İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak hafızalara kazınan Srebrenitsa Soykırımı, aradan geçen 31 yıla rağmen vicdanlarda derin bir yara olmaya devam etmektedir. Bu büyük trajedi, insanlık onuruna karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olarak hafızalardaki yerini korumaktadır. Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, Bosnalı kardeşlerimizin acısını ve hüznünü yürekten paylaşıyorum.

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Türkiye, Bosna Hersek'ten Kosova'ya, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya, Gazze'den Afrika'ya kadar nerede zulüm, haksızlık ve insani dram yaşanıyorsa barışın, adaletin ve insan onurunun yanında durmayı, mazlumların sesi olmayı kararlılıkla sürdürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, 'Daha adil bir dünya mümkündür.' Bu anlayışla, insanlığın ortak vicdanını güçlendirmek ve kalıcı barışın tesisi için çalışmaya devam edeceğiz."

ÖZEL: ORTAK OLANLARI LANETLİYORUM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "'Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.' Srebrenitsa Soykırımı’nda yaşamını yitiren kardeşlerimizi rahmetle anıyor; bu insanlık suçunu işleyenleri ve sessiz kalarak ortak olanları lanetliyorum. Dileğimiz, benzer acıların bir daha hiçbir coğrafyada yaşanmamasıdır. Unutmayacağız. Çünkü unutulan her insanlık suçu, yenilerine cesaret verir."