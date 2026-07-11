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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Leandro Trossard'la anlaşma tamam!

        Beşiktaş'ta Leandro Trossard'la anlaşma tamam!

        Beşiktaş'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Leandro Trossard transferinde mutlu son yakın... Siyah-beyazlılar Belçikalı yıldızla 3+1 yıllık kontrat ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        Belçika ile Dünya Kupası'nda forma terleten Leandro Trossard konusunda Beşiktaş yoğun mesaisinin karşılığını aldı...

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        TROSSARD'LA ANLAŞMA TAMAM

        Siyah-beyazlılar Belçikalı yıldızla 3+1 yıllık sözleşme ve maaş konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı.

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        31 yaşındaki futbolcuyla son pürüzlerin görüşüldüğü ve ufak detayların da çözülmesiyle birlikte oyuncunun Beşiktaş'a imza atması bekleniyor...

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        SERDAL ADALI ÖZEL OLARAK İSTEDİ

        Yıllardır süren skorer sol kanat eksikliğini tecrübeli oyuncuyla çözmek isteyen başkan Serdal Adalı, camiayı yeni sezon öncesinde havaya sokmayı, kombine ve forma satışlarını da coşturmayı hedefliyor.

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        Geçtiğimiz sezon Arsenal'le İngiltere Premier Lig şampiyonluğu kazanan Trossard, 50 maçta 8 gol - 11 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 922 dakika sahada kaldı.

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        Arsenal ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro...

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