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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!

        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş'ın, yaşanan bir olaya müdahale ettiği sırada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Çatışmada hayatını kaybeden Demirbaş'ın 2 kızı olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 15:28 Güncelleme:
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        Bakan Çiftçi açıkladı... Bir uzman çavuş çatışmada şehit oldu!

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş, yaşanan bir olaya müdahale ettiği esnada yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

        RASTGELE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİYE MÜDAHALE SIRASINDA ŞEHİT OLDU

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinin kırsal Narlı Mahallesi’nde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen İbrahim Günsel, tüfekle etrafa rastgele ateş etti. İhbar üzerine mahalleye jandarma ekibi sevk edildi. Şüpheli İbrahim Günsel ile jandarma ekibi arasında çatışma çıktı.

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        4 JANDARMA VE MUHTAR YARALANDI

        Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş’ın yanı sıra 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarı Mutlu Şahin yaralandı.

        ŞÜPHELİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Şüpheli İbrahim Günsel ise olay yerinde hayatını kaybetti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Mihalıççık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ŞEHİT DEMİRBAŞ'IN 2 KIZI VARDI

        Tedaviye alınan yaralılardan, evli ve 2 kız babası Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Demirbaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bir jandarma personelinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

        Öte yandan Odunpazarı ilçesine bağlı Vadişehir Mahallesi’nde oturan şehit Demirbaş’ın ailesine şehit haberi verildi. Demirbaş’ın yakınları acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Şehit Demirbaş’ın oturduğu askeri lojmanlara Türk bayrakları asıldı.

        SAMSUN'DA TÖREN DÜZENLENECEK

        Şehit jandarma personelinin yarın Samsun'un Terme ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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