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        Haberler Magazin Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı düğün yaptı

        Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı düğün yaptı

        Mart ayında nikâh masasına oturan Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, Amasya'da düzenlenen düğün töreniyle mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Temmuz 2026 - 16:34 Güncelleme:
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        Amasya'da düğün yaptılar

        'Çok Güzel Hareketler 2' oyuncularından Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı, mart ayında dünyaevine girerek ilişkilerini nikâhla taçlandırmıştı.

        Çift, önceki gün ailelerinin ve yakın dostlarının katılımıyla Amasya'da bir düğün gerçekleştirdi.

        Tuğba Yılmaz ve Alperen Sazlı'nın mutluluğu, Emre Aslan ve Hilmi Deler gibi meslektaşlarının sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

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        #Alperen Sazlı
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