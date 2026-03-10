Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı evlendi - Magazin haberleri

        Tuğba Yılmaz evlendi

        Tuğba Yılmaz, kendisi gibi oyuncu olan Alperen Sazlı ile hayatını birleştirdi. Yılmaz, temmuz ayında düğün yapacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Evlendim"

        'Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularından Tuğba Yılmaz ile Alperen Sazlı, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çift, dünya evine girdi.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, sade bir törenle evlendiklerini duyurdu.

        Temmuz ayında düğün yapacaklarını belirten oyuncu, "Çok kar yağıyordu, evlendim… O kadar güzel dilekler ve mesajlar geldi ki teşekkür etmek istedim. Beni çok mutlu ettiniz. İyi ki varsınız. Düğünü temmuza erteledim. Haber vereceğim" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Çift, kar yağışı altında dans ederken çekilen görüntülerini de paylaştı.

        Alperen Sazlı, 2024 yılında Tuğba Yılmaz'ın doğum gününde yaptığı evlilik teklifiyle ilişkilerini bir adım ileri taşımıştı. İkili, geçtiğimiz yıl haziran ayında ise aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 9 Mart 2026 (Savaşın 10. Gününde Neler Yaşandı?)

        İran'dan İsrail'e yeni saldırılar. MSB: "İran'dan atılan füze imha edildi" Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türk Hava Sahası 2. kez ihlal edildi. NATO: "Türkiye'ye giden füzeyi önledik" BAE ve Azerbaycan'dan açıklama. Habertürk savaşın sıcak noktalarında. Te...
        #Tuğba Yılmaz
        #Alperen Sazlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!