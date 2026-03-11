Canlı
        İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı

        İran, 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı

        İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali, İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılmayacağını açıkladı

        11.03.2026 - 16:45
        İran'dan Dünya Kupası kararı!

        İran Spor Bakanı Ahmed Donyamali, ülkesinin ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada yer almayacağını duyurdu.

        Haziran ve temmuz aylarında oynanacak Dünya Kupası’nda İran’ın Los Angeles’ta Yeni Zelanda ve Belçika ile, Seattle’da ise Mısır ile karşılaşması planlanıyordu.

        Ancak Reuters'in haberine göre Donyamali, takımın ABD’ye gitmesinin mümkün olmadığını belirtti.

        İranlı bakan yaptığı açıklamada, “Bu yozlaşmış hükümet liderimizi öldürdükten sonra Dünya Kupası’na katılmamız için hiçbir şart yok. İran’a karşı atılan düşmanca adımlar nedeniyle kısa süre içinde iki savaş yaşadık ve binlerce insanımız hayatını kaybetti. Bu nedenle turnuvaya katılma ihtimalimiz yok.” ifadelerini kullandı.

        Donyamali’nin açıklaması, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Infantino, İran Milli Takımı’nın turnuvaya katılımı konusunda ABD yönetiminin takımı memnuniyetle karşılayacağını söylediğini açıklamıştı.

        Infantino, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump, İran takımının ABD’de düzenlenecek Dünya Kupası’na katılmasının memnuniyetle karşılanacağını ifade etti. Böyle bir turnuva, insanları bir araya getirmek için her zamankinden daha önemli.” ifadelerini kullanmıştı.

