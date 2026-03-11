Canlı
        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Trump'tan 2026 Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık - Futbol Haberleri

        Trump'tan 2026 Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık

        FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran Milli Takımı'nın bu yaz ABD'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılmasını istediğini açıkladı.

        Habertürk
        11.03.2026 - 10:15
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık

        ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş sürerken, gözler futbolda haziran ayında başlayacak 2026 Dünya Kupası'na çevrildi. Turnuvaya katılma hakkı elde eden ve G Grubu'nda yer alan İran'ın gruptaki 3 maçını da ABD'de oynayacağı açıklanmıştı. Ancak İki ülke arasında başlayan savaş sonrası İran'ın Dünya Kupası'ndan çekilebileceği gündeme gelmişti.

        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Dünya Kupası'na katılımdan memnuniyet duyacağını ifade etti.

        Trump ile Dünya Kupası hakkında görüştüğünü belirten Infantino, görüşmeye dair şu ifadeleri kullandı:

        TRUMP, İRAN'IN DÜNYA KUPASI'NA KATILMASINI İSTİYOR

        "FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının durumu ve sadece 93 gün sonra başlayacak olan turnuvaya yönelik artan heyecan hakkında görüşmek üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald J. Trump ile bir araya geldim. İran'daki mevcut durum ve İran milli takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması konularını da görüştük. Görüşmeler sırasında Başkan Trump, İran Milli Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek turnuvada yarışmasının elbette memnuniyetle karşılanacağını yineledi."

        "DÜNYA KUPASI GİBİ BİR ETKİNLİĞE HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

        "Şu anda her zamankinden daha çok, insanları bir araya getirecek FIFA Dünya Kupası gibi bir etkinliğe ihtiyacımız var ve ABD Başkanı'na desteği için içtenlikle teşekkür ediyorum; bu, futbolun dünyayı birleştirdiğini bir kez daha gösteriyor."

        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney: İran, ABD ve İsrail'e ne mesaj verdi?

        İran, lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırısında öldürülmesinin ardından Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'i ülkenin başına getirdi. Peki Mücteba Hamaney nasıl biri? İran, Ali Hamaney'in oğlunu seçerek ABD'ye, İsrail'e ve kendi toplumuna nasıl bir mesaj veriyor? İran daha radikal bir noktaya...
