Uzun süreli açlığın ardından hızlı ve ağır yemekler tüketmek sindirim sisteminde çeşitli problemlere yol açabiliyor. Uzmanlara göre iftar sofralarında yer alması gereken bazı besinler mideyi rahatlatırken bağırsak sağlığını da destekliyor.

RAMAZAN’DA SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATAN BESİNLER

Ramazan ayında uzun saatler süren açlık ve ardından yapılan iftar yemekleri, sindirim sistemi üzerinde önemli bir yük oluşturabiliyor. Özellikle hızlı yemek yemek, ağır ve yağlı yiyecekler tüketmek; şişkinlik, hazımsızlık ve mide yanması gibi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar ise bu dönemde sindirimi kolaylaştıran ve mideyi yormayan besinlerin tercih edilmesinin hem sindirim sağlığı hem de genel enerji dengesi açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

Peki Ramazan’da sindirim sistemini rahatlatan besinler hangileri? İşte iftar ve sahurda tüketildiğinde mideyi yormayan ve sindirimi destekleyen besinler…

YOĞURT VE KEFİR SİNDİRİMİ DESTEKLER

Yoğurt ve kefir gibi fermente süt ürünleri, bağırsak sağlığını destekleyen probiyotikler açısından oldukça zengindir. Bu besinler sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve bağırsak florasının dengelenmesini sağlar.

İftar sofralarında yoğurt, ayran veya kefir tüketmek hem mideyi rahatlatır hem de sindirimi kolaylaştırır. Özellikle ağır yemeklerin yanında yoğurt tercih edilmesi hazımsızlık riskini azaltabilir.

ÇORBA MİDEYİ İFTARA HAZIRLAR

Uzun süreli açlığın ardından iftara bir kase çorba ile başlamak sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Çorba mideyi yormadan sindirimi başlatır ve ana yemeğe geçişi daha sağlıklı hale getirir.

Sebze çorbaları, mercimek çorbası veya yayla çorbası gibi hafif seçenekler mideyi rahatlatırken vücudun sıvı ihtiyacına da katkı sağlar.

LİFLİ SEBZELER BAĞIRSAKLARI DESTEKLER

Ramazan ayında kabızlık sık görülen sindirim sorunlarından biridir. Lif açısından zengin sebzeler ise bağırsak hareketlerini destekleyerek bu sorunun önüne geçebilir.

Kabaktan ıspanağa, brokoliden havuca kadar birçok sebze hem hafif hem de sindirim dostudur. Özellikle zeytinyağlı sebze yemekleri iftar sofralarında tercih edilmesi gereken sağlıklı seçenekler arasında yer alır.

HURMA ENERJİ VERİR VE MİDEYİ YORMAZ

İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, doğal şeker içeriği sayesinde gün boyu düşen kan şekerini dengeler. Aynı zamanda lif açısından da zengin olduğu için sindirim sistemine destek olur.

İftara 1-2 adet hurma ile başlamak hem enerji sağlar hem de mideyi ani yüklenmelere karşı koruyabilir.

YULAF VE TAM TAHILLAR UZUN SÜRE TOK TUTAR

Sahurda tüketilen lifli besinler gün içinde hem tok kalmaya yardımcı olur hem de sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Yulaf, tam buğday ekmeği ve diğer tam tahıllar sindirimi destekleyen önemli besinler arasında bulunur.

Bu besinler bağırsak hareketlerini düzenler ve gün içinde yaşanabilecek sindirim problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

MUZ VE ELMA SİNDİRİM DOSTU MEYVELER

Bazı meyveler mideyi yormadan sindirimi destekler. Muz mideyi yatıştırıcı etkisiyle bilinirken elma ise lif içeriği sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlar.

İftar sonrası tatlı yerine bu tür meyveler tüketmek hem daha sağlıklı hem de sindirim açısından daha faydalı olabilir.

RAMAZAN’DA SİNDİRİM SORUNLARINI AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

Ramazan ayında sadece doğru besinleri seçmek değil, aynı zamanda doğru beslenme alışkanlıkları da önemlidir. Uzmanlar sindirim sorunlarını azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

İftarda yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin

Çok yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının

İftar ile sahur arasında yeterli su içmeye özen gösterin

Aşırı şekerli tatlılar yerine meyve tercih edin

Yemekten hemen sonra uzanmak yerine kısa yürüyüşler yapın

Doğru besinleri tercih ederek ve dengeli bir beslenme planı oluşturarak Ramazan boyunca sindirim sisteminizi koruyabilir, daha rahat bir oruç süreci geçirebilirsiniz.

Görsel Kaynak: istockphoto