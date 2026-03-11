Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ramazanda Sağlıklı Yaşam İftarda ne yediğiniz önemli: Sindirim sistemini koruyan ramazan besinleri | Sağlık Haberleri

        Oruç tutarken şişkinlik ve hazımsızlığa son: Sindirimi destekleyen besinler

        Ramazan ayında uzun süren açlık sonrası tüketilen ağır yemekler sindirim sistemini zorlayabiliyor. Uzmanlar, iftar ve sahurda tercih edilen bazı besinlerin mideyi rahatlatıp sindirimi kolaylaştırdığını belirtiyor. Peki Ramazan'da sindirim sistemini destekleyen besinler hangileri?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 07:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!

        Uzun süreli açlığın ardından hızlı ve ağır yemekler tüketmek sindirim sisteminde çeşitli problemlere yol açabiliyor. Uzmanlara göre iftar sofralarında yer alması gereken bazı besinler mideyi rahatlatırken bağırsak sağlığını da destekliyor.

        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Oruç tutanlara özel sahur önerileri
        Dilimi kaç kalori? Güllacın bilinmeyenleri...
        Dilimi kaç kalori? Güllacın bilinmeyenleri...

        RAMAZAN’DA SİNDİRİM SİSTEMİNİ RAHATLATAN BESİNLER

        Ramazan ayında uzun saatler süren açlık ve ardından yapılan iftar yemekleri, sindirim sistemi üzerinde önemli bir yük oluşturabiliyor. Özellikle hızlı yemek yemek, ağır ve yağlı yiyecekler tüketmek; şişkinlik, hazımsızlık ve mide yanması gibi sorunlara yol açabiliyor. Uzmanlar ise bu dönemde sindirimi kolaylaştıran ve mideyi yormayan besinlerin tercih edilmesinin hem sindirim sağlığı hem de genel enerji dengesi açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

        REKLAM

        Peki Ramazan’da sindirim sistemini rahatlatan besinler hangileri? İşte iftar ve sahurda tüketildiğinde mideyi yormayan ve sindirimi destekleyen besinler…

        YOĞURT VE KEFİR SİNDİRİMİ DESTEKLER

        Yoğurt ve kefir gibi fermente süt ürünleri, bağırsak sağlığını destekleyen probiyotikler açısından oldukça zengindir. Bu besinler sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur ve bağırsak florasının dengelenmesini sağlar.

        İftar sofralarında yoğurt, ayran veya kefir tüketmek hem mideyi rahatlatır hem de sindirimi kolaylaştırır. Özellikle ağır yemeklerin yanında yoğurt tercih edilmesi hazımsızlık riskini azaltabilir.

        ÇORBA MİDEYİ İFTARA HAZIRLAR

        Uzun süreli açlığın ardından iftara bir kase çorba ile başlamak sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. Çorba mideyi yormadan sindirimi başlatır ve ana yemeğe geçişi daha sağlıklı hale getirir.

        REKLAM

        Sebze çorbaları, mercimek çorbası veya yayla çorbası gibi hafif seçenekler mideyi rahatlatırken vücudun sıvı ihtiyacına da katkı sağlar.

        LİFLİ SEBZELER BAĞIRSAKLARI DESTEKLER

        Ramazan ayında kabızlık sık görülen sindirim sorunlarından biridir. Lif açısından zengin sebzeler ise bağırsak hareketlerini destekleyerek bu sorunun önüne geçebilir.

        Kabaktan ıspanağa, brokoliden havuca kadar birçok sebze hem hafif hem de sindirim dostudur. Özellikle zeytinyağlı sebze yemekleri iftar sofralarında tercih edilmesi gereken sağlıklı seçenekler arasında yer alır.

        HURMA ENERJİ VERİR VE MİDEYİ YORMAZ

        İftar sofralarının vazgeçilmezi olan hurma, doğal şeker içeriği sayesinde gün boyu düşen kan şekerini dengeler. Aynı zamanda lif açısından da zengin olduğu için sindirim sistemine destek olur.

        İftara 1-2 adet hurma ile başlamak hem enerji sağlar hem de mideyi ani yüklenmelere karşı koruyabilir.

        YULAF VE TAM TAHILLAR UZUN SÜRE TOK TUTAR

        Sahurda tüketilen lifli besinler gün içinde hem tok kalmaya yardımcı olur hem de sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Yulaf, tam buğday ekmeği ve diğer tam tahıllar sindirimi destekleyen önemli besinler arasında bulunur.

        REKLAM

        Bu besinler bağırsak hareketlerini düzenler ve gün içinde yaşanabilecek sindirim problemlerinin azalmasına yardımcı olabilir.

        MUZ VE ELMA SİNDİRİM DOSTU MEYVELER

        Bazı meyveler mideyi yormadan sindirimi destekler. Muz mideyi yatıştırıcı etkisiyle bilinirken elma ise lif içeriği sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasına katkı sağlar.

        İftar sonrası tatlı yerine bu tür meyveler tüketmek hem daha sağlıklı hem de sindirim açısından daha faydalı olabilir.

        RAMAZAN’DA SİNDİRİM SORUNLARINI AZALTMAK İÇİN ÖNERİLER

        Ramazan ayında sadece doğru besinleri seçmek değil, aynı zamanda doğru beslenme alışkanlıkları da önemlidir. Uzmanlar sindirim sorunlarını azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:

        REKLAM

        İftarda yemekleri yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin

        Çok yağlı ve kızartılmış yiyeceklerden kaçının

        İftar ile sahur arasında yeterli su içmeye özen gösterin

        Aşırı şekerli tatlılar yerine meyve tercih edin

        Yemekten hemen sonra uzanmak yerine kısa yürüyüşler yapın

        Doğru besinleri tercih ederek ve dengeli bir beslenme planı oluşturarak Ramazan boyunca sindirim sisteminizi koruyabilir, daha rahat bir oruç süreci geçirebilirsiniz.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        Afyonkarahisarın "En Yeşilaycı Köyü" Tazların sakinleri bağımlılıktan uzak bir yaşam sürüyor

        Afyonkarahisar kent merkezine 49 kilometre, Sinanpaşa ilçe merkezine ise 16 kilometre uzaklıkta olan Tazlar köyünün sakinleri yıllardır bağımlılıktan uzak bir yaşam sürüyor. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Zelenskiy, Körfez ülkelerine tam donanımlı 3 ekip gönderdi
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        Yağış yok, çığ tehlikesi sürüyor
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        Aslantepe'de zafer gecesi!
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        "İlk galibiyetin tesadüf olmadığını gösterdik!"
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi!
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Orhan Kaynak hayatını kaybetti
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        Forbes'un Milyarderler Listesi açıklandı!
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        ABD Başkanı Trump'tan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        Liverpool'un kabusu Cimbom!
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        ABD'li Senatör: Asker gönderme yolunda ilerliyoruz
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı