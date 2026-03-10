ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim İsmail Kaani hakkında iddialar artıyor

ABD-İsrail'in 28 Şubat sabahı İran'a yönelik düzenlediği saldırıdan Hamaney başta olmak üzere çok sayıda İranlı yetkili öldürüldü. Saldırıdan kurtulan tek isim ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani oldu. Kaani'nin akıbeti belirsizliğini korurken, İsrail ajanı olabileceğine dair söylentiler giderek yayılıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda (IRGC) tuğgeneral rütbesine sahip olan General İsmail Kaani, savaşın başında düzenlenen ve İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney ile çok sayıda üst düzey yardımcısının öldüğü hava saldırısından yara almadan çıkmasının ardından şüphelerin odağı haline geldi.

"İRAN'DA EV HAPSİNDE YA DA İDAM EDİLDİ"

İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, İran basınında, Kaani'nin ev hapsine alındığı ya da idam edildiği yönünde iddialar ortaya atılıyor.

IRGC'nin beş kolundan biri olan Kudüs Gücü'nün başındaki 68 yaşındaki Kaani, 2020'den bu yana İran dışındaki grupları eğitmek ve donatmak faaliyetlerinden sorumluydu.

Kaani, görevi ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminin son ayında verdiği emirle öldürülen Kasım Süleymani'nin ardından devralmıştı.

Son bir haftada yayımlanan bazı yazılarda, Kaani'nin İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılardan sürekli sağ çıkmasına dikkat çekildi. Bir yazıda generalin "son iki yılda, etrafındaki herkes ölürken kendisinin mucizevi şekilde yara almadan kurtulma yeteneğiyle ün kazandığı" ifade edildi.

Bu olaylardan biri, İsrail'in 2025 Haziran ayında İran'a karşı yürüttüğü 12 günlük savaş sırasında Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarının topluca hedef alınmasıydı. Kaani'nin ilk başta öldürüldüğü sanılmış, ancak daha sonra sivil kıyafet ve beyzbol şapkasıyla katıldığı bir kamu etkinliğinde ortaya çıkmıştı. Benzer bir durum Ekim 2024'te de yaşanmıştı.

MOSSAD AJANI İDDİASI

İddiaları artıran bir diğer unsur ise İsrail'in mevcut çatışmalarda hedef almak istediği İranlı ve İran bağlantılı yetkililerin bir listesini yayımladığına dair haberler oldu. Savaşın başladığı hafta sonu bu listenin "tamamlandığı" açıklanmış, ancak Kaani'nin adı listede yer almamıştı.

İsrail istihbarat teşkilatı Mossad tarafından yönetildiğine inanılan Farsça bir X hesabı ise geçen yıl yaptığı bir paylaşımda Kaani'nin kendi ajanları olduğu iddiasını yalanlamıştı.

Hamaney'in 11 gün önce öldürüldüğü saldırının ardından ise kaynağı belirsiz çok sayıda sosyal medya hesabı, Kaani'nin uzun süredir İsrail adına çalışan bir "ajan" olduğunu öne sürdü. Bu paylaşımlardan bazıları Kaani'nin başını İsrail ordusu üniformasına yerleştirilmiş montaj görseller de yayımladı.

Kaani'nin Devrim Muhafızları'nın iç güvenlik servisi tarafından sorgulandığına dair haberler de bulunuyor.

The Telegraph'a konuşan istihbarat geçmişi bulunan bir İsrailli kaynak ise şunları söyledi:

"Gerçekte kimse bilmiyor. Belki de gerçek şu ki, kendisinin söylediği gibi İran rejimine sadık biridir ve tüm bu söylentiler onu ve İsrail'e karşı yürüttüğü faaliyetleri zayıflatmayı amaçlayan bir operasyonun parçasıdır."