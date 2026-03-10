Canlı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 11 gündür sürüyor. İran, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesine 3 bin 95 füze ve İHA ile saldırı düzenledi. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 10.03.2026 - 07:17 Güncelleme:
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!

        İSRAİL LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ HEDEF ALDI

        Lübnan medyası, İsrail'in gece boyu Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

        HİZBULLAH İSRAİL TANKINI HEDEF ALDI

        Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam bölgesinde İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının vurulduğunu açıkladı. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam kenti ve Aytarun beldesinin güneyinde İsrail güçleriyle girilen çatışmaların devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Hizbullah güçlerinin, İsrail'i çatışma alanındaki ölülerini tahliye etmeye çalışırken kurulan "pusu noktasına çektiği" ifade edildi. Hedef noktasına ulaşılan bir Merkava tankının "doğrudan vurulduğu" kaydedilen açıklamada, bunun çatışmada isabet alan üçüncü tank olduğu ve tankın "öncekiler gibi alev aldığı" bildirildi.

        ABD İRAN'IN FÜZE RAMPALARINI VURDU

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın saklamaya çalıştığı füze rampalarının vurulduğunu duyurarak saldırıların görüntülerini yayınladı.

        Yapılan kısa açıklamada, "İran rejimi füze rampalarını saklamaya çalışabilir, ancak ABD güçleri onları aramaktan vazgeçmeyecek. Onları bulacağız ve imha edeceğiz" denildi.

        Yayınlanan görüntülerde, çatı altı, ağaç altı ve yer altına saklanmaya çalışılan füze rampalarının hava saldırıları ile vurulduğu görüldü.

        İRAN'DAN ARAP ÜLKELERİNE 10 GÜNDE 3 BİN 95 SALDIRI

        İran'ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesine 3 bin 95 füze ve insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

        ABD ile İsrail'in İran'a yönelik operasyonları ve Tahran yönetiminin misillemeleri devam ederken, Körfez ülkelerindeki birçok kritik nokta hedef alındı.

        Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bölge ülkelerinin resmi verilerinden derlediği bilgilere göre, başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere birçok Arap ülkesine İran kaynaklı saldırılar gerçekleştirildi.

        Saldırılarda BAE "en çok hedef alınan ülke" olurken, Umman ise bu süreçte "en az saldırıya maruz kalan ülke" olarak kayıtlara geçti.

        ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

        BD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Irak'ın Erbil kentinde bir kez daha patlama sesi duyuldu. Erbil kentinden duyulan patlamaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, sosyal medyada kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırının Erbil'in kuzeydoğusundaki Korek Dağı'na yapıldığı aktarıldı.

        İRAN ORDUSUNDAN TRUMP'A TEPKİ

        İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın gücü sona erdi" ifadelerine tepki gösterdi. İran devlet televizyonu, Naini'nin konuya ilişkin açıklamalarını yayımladı.

        Trump'ın "yalan ve aldatmayla İran'a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını" savunan İranlı Sözcü, "İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek." dedi.

        Bölgedeki ABD'ye ait tüm askeri altyapının yok edildiğini öne süren Naini, "İran silahlı kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ABD donanmasını ve 'Gerald Ford' uçak gemisini bekliyor." ifadelerini kullandı.

        TRUMP: HÜRMÜZ BOĞAZI GÜVENDE KALACAK

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar devam ederken enerji ve petrol akışının dünyaya ulaşmasına odaklandıklarını ifade ederek, "Hürmüz Boğazı güvende kalacak" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından ilk resmi basın toplantısını Florida’da gerçekleştirdi.

        Buradaki açıklamasında ABD’nin İran’da askeri hedeflerini tamamlama yolunda büyük ilerlemeler kaydettiğini söyleyen Trump, "Hatta, bunun neredeyse tamamlandığı söylenebilir. İran'daki her gücü, son derece kapsamlı bir şekilde yok ettik. İran’ın deniz gücünün büyük bir kısmı battı. Neredeyse 50 gemi, şu anda denizin dibinde. Bana az önce, bu sayının 51 olduğu bildirildi" dedi.

        LÜBNAN'DA 28 KİŞİ ÖLDÜ

        Lübnan'da İsrail ordusunun dün düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiği, 80 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Nebatiye ilçesine bağlı Numeyriye beldesini hedef alan İsrail hava saldırısında 7 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Numeyriye beldesinin yakınlarındaki Şukin beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi

        Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü" açıklamasında bulundu.

