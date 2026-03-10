Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 10:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Nasıl ki istiklalimizin engin düşüncesiyle milli varlığımızın tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsak, istikbalimizin düşüncesiyle de hedeflerimizin yol haritasını düşünmek zorundayız. 2 gün sonra İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle bütün aziz şehitlerimize, merhum Mehmet Akif Ersoy'a en derin şükranlarımla birlikte Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

        ABD-İSRAİL İRAN SAVAŞI

        Kirli savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmıştır. Operasyonların bölgemizi ateşe attığı ortadadır. Siyonist emperyalist çıkar ve şiddet ortaklığının askeri ve politik iradesi kan, kin ve nefretle sarılmıştır. İran'da hiçbir suçu olmayan sivil halk bombaların ve ölümcül operasyonların odağındadır. 175 çocuğun ölmesi tahammül edilemeyecek bir katliamdır.

        REKLAM

        "KÜRT KARDEŞLERİM SATILIK DEĞİLDİR"

        Adı konulmamış bir din savaşı başladı da biz mi farkında değiliz? Karanlık emellere kapalı durmak Müslüman'ım diyen herkes için hayat memat konusudur. Bu tuzağa hiçbir Müslüman düşemez düşmemelidir. Şii de Müslüman'dır. Sünni de Müslüman'dır. Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ortam yoklayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir. Kürtler onurlu, şerefli, yürekli, soylu ve sağ duyulu bir halktır.

        İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZENİN İMHA EDİLMESİ

        Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerine kumar oynayacak bir ülke değildir. Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin de canı sıkılanın füze ateşlediği ülke olmadığını ihtiyatlı bir dille beyan ediyoruz. Yolunu kaybetmiş füze-İHA istemiyoruz. Devletimizin haklarına uzanacak eli kırmaya muktediriz. ABD ve İsrail saldırganlığı son bulmalıdır.

        ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

        CHP Genel Başkanı diyor ki 'Türkiye'nin füzesi yok, hava savunma sistemi yok. Son 14 yılda bir tek savaş uçağı kazandırılmadı' diyor. Sinop'taki füze testlerinde 'yapmayın balıklar korkuyor' diyen bir şahsın ciddiye alınacak bir yanı yoktur. CHP yönetimi 5.kol faaliyeti içerisindedir. Allah'a çok şükür Türkiye'nin her şeyi vardır. Bunu dünya gördü bir tek CHP Genel Başkanı görmedi.

        İBB YOLSUZLUK DAVASI

        Dün aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu yolsuzluk davasında her çirkeflik yaşanmıştır. Mahkemede selamlama konuşmasının olduğu ne zaman görülmüştür? Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Dava sürecini sulandırmak maksatlıdır. Suç örgütü kurmak, rüşvet çarkı işletmek gibi pek çok suçun açıklığa kavuşması gerekmektedir. Davanın en makul sürede sonuçlandırılıp ülke gündeminden çıkarılması temin edilmelidir. Biz canlı yayınlansın derken yanlış mı söylüyorduk. CHP hukuku hiçe saymıştır. Kati sonuçlarına da öyle ya da böyle katlanacaktır. "

        ÖNERİLEN VİDEO

        İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' davasında 2'nci gün - 1

        İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105'i tutuklu 402 sanık, ikinci kez Silivri'de hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi avukatlarla adliye personeli arasında salon önünde gerginlik yaşandı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        İnşaat maliyetinde zam etkisi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi