MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Nasıl ki istiklalimizin engin düşüncesiyle milli varlığımızın tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsak, istikbalimizin düşüncesiyle de hedeflerimizin yol haritasını düşünmek zorundayız. 2 gün sonra İstiklal Marşı'mızın kabulünün yıl dönümü vesilesiyle bütün aziz şehitlerimize, merhum Mehmet Akif Ersoy'a en derin şükranlarımla birlikte Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum.

ABD-İSRAİL İRAN SAVAŞI

Kirli savaşın bilançosu ağırlaşıyor. Bölgemizi çok tehlikeli bir akıl tutulması sarmıştır. Operasyonların bölgemizi ateşe attığı ortadadır. Siyonist emperyalist çıkar ve şiddet ortaklığının askeri ve politik iradesi kan, kin ve nefretle sarılmıştır. İran'da hiçbir suçu olmayan sivil halk bombaların ve ölümcül operasyonların odağındadır. 175 çocuğun ölmesi tahammül edilemeyecek bir katliamdır.

"KÜRT KARDEŞLERİM SATILIK DEĞİLDİR"

Adı konulmamış bir din savaşı başladı da biz mi farkında değiliz? Karanlık emellere kapalı durmak Müslüman'ım diyen herkes için hayat memat konusudur. Bu tuzağa hiçbir Müslüman düşemez düşmemelidir. Şii de Müslüman'dır. Sünni de Müslüman'dır. Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan ortam yoklayan hiçbir mihraka Kürtler paralı askerlik yapmaz yapmamalıdır. Kürt kardeşlerim satılık değildir, kiralık değildir, tetikçi değildir. Kürtler onurlu, şerefli, yürekli, soylu ve sağ duyulu bir halktır.

İRAN'DAN ATEŞLENEN FÜZENİN İMHA EDİLMESİ

Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerine kumar oynayacak bir ülke değildir. Biz kasti bir tavrın olmadığına inanmak istiyoruz. Ancak Türkiye'nin de canı sıkılanın füze ateşlediği ülke olmadığını ihtiyatlı bir dille beyan ediyoruz. Yolunu kaybetmiş füze-İHA istemiyoruz. Devletimizin haklarına uzanacak eli kırmaya muktediriz. ABD ve İsrail saldırganlığı son bulmalıdır.

ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı diyor ki 'Türkiye'nin füzesi yok, hava savunma sistemi yok. Son 14 yılda bir tek savaş uçağı kazandırılmadı' diyor. Sinop'taki füze testlerinde 'yapmayın balıklar korkuyor' diyen bir şahsın ciddiye alınacak bir yanı yoktur. CHP yönetimi 5.kol faaliyeti içerisindedir. Allah'a çok şükür Türkiye'nin her şeyi vardır. Bunu dünya gördü bir tek CHP Genel Başkanı görmedi.

İBB YOLSUZLUK DAVASI

Dün aralarında İmamoğlu'nun da bulunduğu yolsuzluk davasında her çirkeflik yaşanmıştır. Mahkemede selamlama konuşmasının olduğu ne zaman görülmüştür? Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Dava sürecini sulandırmak maksatlıdır. Suç örgütü kurmak, rüşvet çarkı işletmek gibi pek çok suçun açıklığa kavuşması gerekmektedir. Davanın en makul sürede sonuçlandırılıp ülke gündeminden çıkarılması temin edilmelidir. Biz canlı yayınlansın derken yanlış mı söylüyorduk. CHP hukuku hiçe saymıştır. Kati sonuçlarına da öyle ya da böyle katlanacaktır. "