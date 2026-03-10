Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.987,97 %2,25
        DOLAR 44,0565 %0,04
        EURO 51,3042 %0,08
        GRAM ALTIN 7.322,23 %0,63
        FAİZ 40,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 125,59 %1,89
        BITCOIN 70.341,00 %1,97
        GBP/TRY 59,3240 %0,19
        EUR/USD 1,1644 %0,07
        BRENT 91,02 %-8,09
        ÇEYREK ALTIN 11.971,28 %0,63
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyetinde zam etkisi - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyetinde zam etkisi

        İnşaat maliyet endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Maliyet endeksindeki yükselişte asgari ücret zammı etkili oldu

        Giriş: 10.03.2026 - 10:24 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat maliyetinde zam etkisi

        Asgari ücret zammı, inşaat maliyetini yükseltti. Ocak ayı verilerine göre inşaat maliyet endeksi önceki aya göre yüzde 9,87 arttı. Geçtiğimiz ocakta artış yüzde 9,10 idi.

        Ocak ayında asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmıştı. Ocak enflasyonu da önceki aya göre yüzde 4,84 artmıştı. İnşaat maliyetindeki artış enflasyonun yaklaşık 2 katı olarak gerçekleşti.

        İnşaat maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,83 arttı.

        Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 10,29 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,63 arttı, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,49 arttı.

        Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 19,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,08 arttı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kasımpaşa'da aracına çarpan motokuryeyi darbetti; 'Yarım saat sonra görürsün' diyerek saldırdı

        Kasımpaşa'da iddiaya göre yolda ilerleyen motokurye, park halindeki araca çaptı. Çizilen aracın sürücüsü tepki gösterdiği motokuryeyi darbetti. Araç sahibine "Yarım saat sonra görürsün" diyen motokurye, arkadaşlarıyla geri gelip araç sahibi ve yanındakilere saldırdı. Kavga anları cep telefonu kamera...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        78 yaşındaki annenin tek isteği, 22 yıldır bakımını üstlendiği oğlunun güneşi görmesi
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi