İnşaat maliyetinde zam etkisi

Asgari ücret zammı, inşaat maliyetini yükseltti. Ocak ayı verilerine göre inşaat maliyet endeksi önceki aya göre yüzde 9,87 arttı. Geçtiğimiz ocakta artış yüzde 9,10 idi.

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 27 zam yapılmıştı. Ocak enflasyonu da önceki aya göre yüzde 4,84 artmıştı. İnşaat maliyetindeki artış enflasyonun yaklaşık 2 katı olarak gerçekleşti.

İnşaat maliyet endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,52 arttı, işçilik endeksi yüzde 21,84 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,83 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 10,29 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,63 arttı, işçilik endeksi yüzde 22,55 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,49 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 8,48 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 19,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,96 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,08 arttı.