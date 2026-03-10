Canlı
        İBB 'yolsuzluk' davasında ikinci gün! İmamoğlu hakim karşısında! İşte son gelişmeler

        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün! İşte son gelişmeler

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin açılan dava ikinci gününde devam edecek. Tartışmalı başlayan ilk duruşmada mahkeme heyeti dün reddi hakim talebini reddetmişti.

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 07:36
        İBB 'yolsuzluk' davasında ikinci gün!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart 2025'te başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açılan dava bugün devam edecek. Mahkeme, ara kararında sanık avukatlarının reddi hakim talebini reddettmişti.

        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı Haberi Görüntüle

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart 2025'te başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin ilk duruşma sona erdi. Görevden alınan Ekrem İmamoğlu ile 105'i tutuklu 7'si firari 402 sanık hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi gazetecilerle konuşan Dilek İmamoğlu, "Ekrem Bey'i geçen hafta gördüm, morali gayet iyi, diğer arkadaşlarla birlikte iyice hazırlandı, önceliğimiz tutuksuz yargılanma" dedi. Duruşmanın başlamasıyla birlikte söz almak isteyen Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tartışma çıktı. Daha sonra bir sanık avukatının itirazı üzerine seyirciler de tepki gösterdi. Mahkeme başkanı salonun boşaltılması talimatı verdi. İmamoğlu salondan ayrılan mahkeme heyetine yönelik "Kaçarak çıkamazsın öyle" dedi. Duruşma saat 14.00'te tekrar başlarken, seyirciler de salonda yer aldı. Aziz İhsan Aktaş da duruşmayı takip etti. İmamoğlu'nun avukatı Hasan Fehmi Demir, reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, yargılamayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddi hakim talebini reddetti. Duruşmaya bugün devam edilecek.

        DURUŞMALAR HAKKINDA

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, ilk celsenin cuma günleri ve haftasonları hariç 45 gün kesintisiz sürmesini planlıyor.

        Davaya bu süreçte sadece 20 Mart'ta da Ramazan Bayramı'nın birinci günü tutukluların ve mahkumların açık görüş hakları nedeniyle ara verilmesi planlanıyor.

        Arife günü ile ilgili planlar ise henüz netlik kazanmadı.

        Duruşmaların her gün saat 10.00'da başlaması ve 17.00'de bitmesi öngörülüyor.

        DURUŞMADA TARTIŞMALAR

        "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı.

        İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, avukatların usule ilişkin talepleri dinlendi.

        Avukatların taleplerinin alınmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, reddi hakim taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

        Mahkeme heyeti, avukatların reddi hakim taleplerinin davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle geri çevrilmesine karar verdi.

        Duruşmanın yarına ertelendiği kararının açıklandığı sırada Ekrem İmamoğlu, sanık kürsüsüne gelerek konuşmaya çalışırken, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, İmamoğlu'na karşı, "Ekrem Bey bakın geldiğimizden beri yargılamayı sabote ediyorsunuz." dedi.

        İmamoğlu'nun, "Söz vermekten dahi korkuyorsunuz." demesi üzerine, başkan Aylan, "Savunma sırası geldiğinde söz vereceğiz." ifadesini kullandı.

        Ekrem İmamoğlu'nun, mahkemenin söz hakkı vermek zorunda olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Biz burada rahatız. Yargılamayı da gayet sağlıklı yapacağız." dedi.

        Bunun üzerine İmamoğlu'nun, "Yüce Türk yargısına yazık ediyorsunuz. Sayın Hakim görevinizi yapacaksanız 10 dakika söz hakkı verirsiniz." demesi üzerine Aylan, jandarmaya "Sanığı alalım." talimatı verdi.

        Mahkeme başkanının talimatı üzerine salondakiler, "Neyi alıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

        Ekrem İmamoğlu'nun "İddianamedeki kişiye söz hakkı vermiyorsanız, siz buraya yargılamaya değil başka bir şey için geldiniz. Kaçamazsınız." demesi üzerine başkan, "Biz kaçmıyoruz." cevabını verdi.

        Heyet salondan çıkarken İmamoğlu'nun bu duruma tepki göstererek, parmak salladığı görüldü.

        Bunun üzerine duruşma savcısı, "O elini indir." ifadesini kullandı.

        Sonrasında İmamoğlu, "Biraz mertliğiniz varsa bu insanları bırakın. Beni tek yargılayın. İşte bu şekilde kaçarak giderler. Yazık bu millete, görev yapan jandarmalara. Kişi başına 2-3 jandarma düşüyor." diye konuştu.

        Daha sonra tüm tutuklu sanıklar jandarma eşliğinde salondan çıkarıldı.

        ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 2, 3-a, 4 ve 5. madde ve fıkraları uyarınca 'hakaret' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."

