Politico iddia etti: Merz Sanchez'i iki kez aradı ancak ulaşamadı

Politico'nun haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İspanya hükümetini "korkunç" olarak nitelendirip Madrid ile ticari bağları kesmekle tehdit etmesinden bir hafta sonra, İspanya yönetimi hala Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Oval Ofis'te sessiz kalmasına öfkeli.

İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Díaz, pazartesi günü Politico'ya verdiği demeçte Merz!in, "içinde bulunduğumuz tarihi anı nasıl yöneteceği konusunda hiçbir fikri olmayan" mevcut AB liderleri arasında yer aldığını söyledi.

Politico, Merz'in Sanchez'i iki kez aradığını ancak ulaşamadığını öne sürdü. Haberde, Merz'in bir de sesli mesaj bıraktığı ve geri dönüş beklediği belirtildi.

BEYAZ SARAY'DAKİ TOPLANTIDA SESSİZ KALMIŞTI

Merz, 3 Mart'ta Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısı sırasında sessiz kalması nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Söz konusu toplantıda Trump, ABD askeri uçaklarının İran'a saldırmak için İspanyol hava üslerini kullanmasına izin vermediği gerekçesiyle Madrid'e ambargo uygulamakla tehdit etmiş ve İspanya'yı savunma harcamalarını GSYH'sinin yüzde 5'ine çıkarmayı reddettiği için sert biçimde eleştirmişti.

Toplantıdan sonra Merz, bir AB üyesini savunmak için söz almadığını çünkü Trump'a kamuoyu önünde karşı çıkarak durumu "daha da kötüleştirmek istemediğini" söylemişti. Ayrıca daha sonra kapalı kapılar ardında Trump'a, tek bir AB ülkesine ekonomik yaptırım uygulanamayacağını ifade ettiğini eklemişti.

"MERKEL YA DA SCHOLZ SESSİZ KALMAZDI"

Ancak bu açıklama Madrid'deki öfkeyi yatıştırmaya yetmedi. Washington'daki görüşmenin ardından İspanya Dışişleri Bakanı José Luis Albares, Merz'i bir AB üyesini savunmadığı için sert biçimde eleştirdi ve eski Almanya Şansölyeleri Angela Merkel ya da Olaf Scholz'un benzer bir durumda sessiz kalacağını hayal edemediğini söyledi.

Merz İspanya basınında da ağır eleştirilere maruz kaldı.

"MERZ KULLANILMAYAN NUMARAYI ARADI"

Merz'in Sözcüsü Stefan Kornelius Politico'ya yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki "ilişkilerin hiç de gergin olmadığını" söyledi.

Ancak Kornelius, iki liderin Merz'in Washington ziyaretinden bu yana konuşmadığını da kabul etti. Sözcüye göre Merz, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i iki kez aradı ancak ulaşamadı; ayrıca başbakana bir sesli mesaj bıraktı ve geri dönüş bekliyor.

Politico'nun ulaştığı Sanchez'in Sözcüsü ise Merz'in aramalarının cevapsız kalmasının nedeninin Alman başbakanın artık kullanılmayan bir numarayı araması olduğunu söyledi. Sözcü, güvenlik gerekçeleriyle başbakanın telefon numarasını zaman zaman değiştirdiğini ve Merz'in bundan haberdar olmadığını belirtti.

Yanlış anlaşılma daha sonra giderildi ve Merz'e güncel iletişim bilgileri verildi, ancak iki lider hala görüşmedi. Sözcü ayrıca iki liderin ekiplerinin temas halinde olduğunu da ekledi.

Cevapsız aramalar bir yana, tartışmanın kamuoyuna yansıması alışılmadık bir durum olarak görülüyor. Çünkü Madrid ile Berlin tarihsel olarak oldukça iyi ilişkilere sahip ve iki ülkenin liderleri siyasi görüşlerinden bağımsız olarak güçlü bağlar kurmuştur.