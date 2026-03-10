Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Donald Trump'ın torunu Kai Gizli Servis videosuyla tepki çekti

        Donald Trump'ın torunu Kai Gizli Servis videosuyla tepki çekti

        Donald Trump'ın sosyal medya fenomeni olan torunu Kai, Gizli Servis elemanlarıyla birlikte lüks market alışverişine çıkınca tepkilerin odağında kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 10:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti

        ABD Başkan Donald Trump, İsrail ile işbirliği yaparak İran'a saldırmaya devam edip Orta Doğu'yu ateş çemberine almaya çalışırken, ailesi ABD'de bambaşka bir hayat yaşıyor. En büyük torunu Kai Trump, YouTube'da takipçilerini 'dünyanın en pahalı marketi' turuna çıkardı.

        Trump ailesinin sosyal medya fenomeni torunu Kai, aşırı pahalı içecekleriyle ünlü lüks markette ürünleri incelerken, "Sanırım iflas başvurusunda bulunmam gerekecek" diye esprili sözler kullandı. "Her şey çok pahalı" diye söylenen Kai, alışveriş sepetini takviye gıdalar, suşi ve içeceklerle doldurdu.

        "Gizli Servisimi Erewhon'a Getirdim" başlıklı videosunda Kai marketten çıktıktan sonra, kameraman, bir grup siyah otomobilin kaldırıma yanaşmasıyla Gizli Servis'in kırmızı halı serdiğini şaka yollu söyledi.

        18 yaşındaki Kai'nin çok eğlendiği görülen Gizli Servis'li videosu, herkesi memnun etmedi. Video nedeniyle sert yorumlar yapılırken, pek çok kişi Kai'yi, "uygunsuz" olarak nitelendirdiği videosu nedeniyle özür dilemeye çağırdı.

        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kai Trump, Gizli Servis korumalarını sosyal medya pazarlaması için bir içerik malzemesi gibi kullanıyor. Trump'ın dolandırıcılık zinciri durmadan çalışıyor" diye yazdı. Bir başkası, "Gizli Servisi bunun için mi kullanıyoruz?" diye tepki gösterirken; pek çok yorumcu, "Bunun için özür dilemeli" dedi.

        Trump destekçisi olduğunu söyleyerek tepkisi dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı, "Kai'yi severim ama bu yaptığı kötü. Birinin onu oturtup konuşması gerekiyor" diye çıkıştı. Kai Trump cephesinden şimdilik eleştirilere bir yanıt gelmedi.

        REKLAM

        Trum ailesinin şöhretli isimleri arasına katılan en genç üyesi olan Kai'nin hem Instagram'da hem de YouTube'da yüz binlerce takipçisi var. Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump ile boşandığı eşi Vanessa Trump'ın kızı Kai, büyük siyasi etkinliklerde, ünlü ve zengin isimlerin arasında görülse de, sosyal medyada evdeki günlük hayatından, salonda spor yapmasından bahsediyor.

        2024 seçim döneminde sık sık dedesi Donald Trump'ın yanında görülen Kai, Trump'ın seçimden galibiyetle çıkmasının ardından, "Kimse daha fazla çalışmıyor ya da Amerikan halkını daha fazla önemsemiyor. Tebrikler büyükbaba, seni seviyorum" diye paylaşım yapmıştı.

        Tıpkı Donald Trump gibi bir golf tutkunu olan Kai, sosyal medya takipçilerine, başkanın torunu olmanın getirdiği avantajları gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oğlunu bıçaklayan adamı, av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Elazığ'ın Gezin ilçesinde, bir şahıs, oğlunu yanında bıçaklayan şahsı av tüfeği ile vurarak öldürdü. (İHA)

        #kai trump
        #Donald Trump
        #alışveriş
        #Gizli Servis
        #ABD
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi