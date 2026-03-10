Donald Trump'ın torunu Kai Gizli Servis videosuyla tepki çekti

ABD Başkan Donald Trump, İsrail ile işbirliği yaparak İran'a saldırmaya devam edip Orta Doğu'yu ateş çemberine almaya çalışırken, ailesi ABD'de bambaşka bir hayat yaşıyor. En büyük torunu Kai Trump, YouTube'da takipçilerini 'dünyanın en pahalı marketi' turuna çıkardı.

Trump ailesinin sosyal medya fenomeni torunu Kai, aşırı pahalı içecekleriyle ünlü lüks markette ürünleri incelerken, "Sanırım iflas başvurusunda bulunmam gerekecek" diye esprili sözler kullandı. "Her şey çok pahalı" diye söylenen Kai, alışveriş sepetini takviye gıdalar, suşi ve içeceklerle doldurdu.

"Gizli Servisimi Erewhon'a Getirdim" başlıklı videosunda Kai marketten çıktıktan sonra, kameraman, bir grup siyah otomobilin kaldırıma yanaşmasıyla Gizli Servis'in kırmızı halı serdiğini şaka yollu söyledi.

18 yaşındaki Kai'nin çok eğlendiği görülen Gizli Servis'li videosu, herkesi memnun etmedi. Video nedeniyle sert yorumlar yapılırken, pek çok kişi Kai'yi, "uygunsuz" olarak nitelendirdiği videosu nedeniyle özür dilemeye çağırdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kai Trump, Gizli Servis korumalarını sosyal medya pazarlaması için bir içerik malzemesi gibi kullanıyor. Trump'ın dolandırıcılık zinciri durmadan çalışıyor" diye yazdı. Bir başkası, "Gizli Servisi bunun için mi kullanıyoruz?" diye tepki gösterirken; pek çok yorumcu, "Bunun için özür dilemeli" dedi.

Trump destekçisi olduğunu söyleyerek tepkisi dile getiren bir sosyal medya kullanıcısı, "Kai'yi severim ama bu yaptığı kötü. Birinin onu oturtup konuşması gerekiyor" diye çıkıştı. Kai Trump cephesinden şimdilik eleştirilere bir yanıt gelmedi.

Trum ailesinin şöhretli isimleri arasına katılan en genç üyesi olan Kai'nin hem Instagram'da hem de YouTube'da yüz binlerce takipçisi var. Donald Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump ile boşandığı eşi Vanessa Trump'ın kızı Kai, büyük siyasi etkinliklerde, ünlü ve zengin isimlerin arasında görülse de, sosyal medyada evdeki günlük hayatından, salonda spor yapmasından bahsediyor.

2024 seçim döneminde sık sık dedesi Donald Trump'ın yanında görülen Kai, Trump'ın seçimden galibiyetle çıkmasının ardından, "Kimse daha fazla çalışmıyor ya da Amerikan halkını daha fazla önemsemiyor. Tebrikler büyükbaba, seni seviyorum" diye paylaşım yapmıştı.

Tıpkı Donald Trump gibi bir golf tutkunu olan Kai, sosyal medya takipçilerine, başkanın torunu olmanın getirdiği avantajları gösteriyor.