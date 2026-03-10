Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! (25. hafta) - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışındaki Fenerbahçe ise sahasında Samsunspor'u 3-2'lik skorla geçti. Trabzonspor da deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de 25 hafta geride kaldı. 61 puanla zirvede Galatasaray yer alırken, en yakın rakibi Fenerbahçe ise 57 puanla 2. sırada kendine yer buldu. Trabzonspor ise 54 puanla 3. sırada konumlandı.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da belirlendi.

        3

        İşte futbol veri sitesine göre Süper Lig'de küme düşecek takımlar, şampiyon olacak takım ve puan durumu...

        4

        18- FATİH KARAGÜMRÜK: 22 PUAN

        5

        17- EYÜPSPOR: 30 PUAN

        6

        16- KAYSERİSPOR: 31 PUAN

        7

        15- KASIMPAŞA: 31 PUAN

        8

        14- ANTALYASPOR: 33 PUAN

        9

        13- GENÇLERBİRLİĞİ: 34 PUAN

        10

        12- KONYASPOR: 35 PUAN

        11

        11- ALANYASPOR: 39 PUAN

        12

        10- GAZİANTEP FK: 40 PUAN

        13

        9- ÇAYKUR RİZESPOR: 41 PUAN

        14

        8- KOCAELİSPOR: 45 PUAN

        15

        7- SAMSUNSPOR: 45 PUAN

        16

        6- GÖZTEPE: 54 PUAN

        17

        5- BAŞAKŞEHİR: 55 PUAN

        18

        4- BEŞİKTAŞ: 63 PUAN

        19

        3- TRABZONSPOR: 70 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %0.4

        Geçen hafta: -

        20

        2- FENERBAHÇE: 78 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %15.3

        Geçen hafta: %21.6

        21

        1- GALATASARAY: 83 PUAN

        Şampiyonluk şansı: %84.4

        Geçen hafta: %78.1

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        Aile katliamı yapan polis için karar!
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi