Kahramanmaraş'ta, Mehmet ve Ayşe Yıldırım çiftinin 3'üncü çocukları olan Ali Yıldırım'a (1), 10 günlükken alınan topuk kanından SMA Tip-1 hastası teşhisi konuldu.

İKİ HIRSIZ ALİ'NİN HAYATINI ÇALDI

DHA'daki habere göre Ali Yıldırım'ın tedavisi için ailesi yardım kampanyası başlattı. Kahramanmaraş Valiliği'nden onaylı kampanya çerçevesinde şehrin farklı noktalarında açılan stantlara bırakılan yardım kutularındaki paralar, 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları ise cep telefonu ili görüntülendi, güvenlik kamarasına yansıdı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Mehmet Yıldırım'ın görüntülerle polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldı. Ekipler, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi önündeki kutudan para çalan kişinin Ahmet Y. olduğunu tespit etti. Polis kısa sürede Ahmet Y.'yi yakalayarak gözaltına alırken, üzerinde kutudan aldığı paranın 500 lirası bulundu ve Mehmet Yıldırım'a teslim edildi.

İKİNCİ HIRSIZ ARANIYOR

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önündeki stanttan para çalan ve güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmasının devam ettiği belirtildi.

BIÇAKLA KUTUNUN BANTLARINI KESTİ

Hastane önündeki hırsızlığın cep telefonuyla kaydedilen görüntülerinde Ahmet Y., önce çevreyi kontrol ediyor ardından de cebinden çıkardığı bıçakla kutunun kapağının bantlarını kesiyor. Ahmet Y., ardından kapağı açarak paraları alıp montunun cebine koyuyor. Görüntülerin devamında Ahmet Y., birkaç defa daha kutudan para alıyor.

Baba Mehmet Yıldırım, "Oğlumun geleceğini çaldılar" dedi.

"OĞLUMUN GELECEĞİNİ ÇALDI"

Çalıştığı için devamlı stantların başında duramadığını belirten Mehmet Yıldırım, aralıklarla gidip stantları kontrol ettiğini, hastane önündeki yardım kutusunun kapağının bantlarının kesildiğini ve yerde de para bulduğunu söyledi.

"GÖRÜNTÜDEN HIRSIZLIĞI FARK ETTİM"

Bunun üzerine hırsızlık olayının yaşandığını anladığını, bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı için de cep telefonunu standı görecek şekilde otomobilin içine sabitlediğini belirten Yıldırım, "Döndüğümde kutudaki paranın eksik olduğunu, cep telefonundaki görüntüyü inceleyince de hırsızlığı fark ettim. Biz burada oğlumu yaşatmak için, oğlumun parasını kuruş kuruş toplarken vicdansızın biri geldi stanttaki parayı aldı. Çaldığı para değil, oğlumun hayatı. Oğlumun geleceğini çaldı" dedi.

TEDAVİSİ 1 MİLYON 818 BİN DOLAR

İnşaat işçisi olduğunu ve oğlunu yaşatmak için gece-gündüz demeden çalıştığını ancak tedavi masrafını tek başına karşılamasının mümkün olmadığını ifade eden Mehmet Yıldırım, şunları söyledi:

"8 aydan beri kampanyasını yürütüyorum oğlumun. Oğlum gözlerimin önünde eriyip gidiyor günden güne. Gündüzleri inşaata gidiyorum, geceleri stant başındayım. Yani gecem gündüzüm yok, oğlum için sürekli savaşıyorum. Ali'nin tedavisi Dubai'de ve 1 milyon 818 bin dolar lazım, o da yaklaşık 80 milyon liraya tekabül ediyor. Ona da bizim gücümüz yetmiyor.

80 MİLYON TL'NİN 20 MİLYON TL'Sİ TOPLANMIŞ

Şu ana kadar yaklaşık 20 milyon lira topladık. Kampanyamız yavaş ilerliyor. Onun için anne babalara sesleniyorum, bizim sesimizi duysunlar, oğlum gözlerimin önünde eriyip gidiyor. Tedavi ne kadar erken olursa daha iyi oluyor. Yani 2 yaşından evvel tedavi olması daha iyi olacak. Kahramanmaraş'ta bir tane SMA'lı bebeğimiz var, o da Ali Yıldırım. Anne-babalara, Kahramanmaraş halkına sesleniyorum. Yalvarıyorum Ali'ye sahip çıksın. Görmezden gelmesinler. Yani Kahramanmaraş bir duyarlılık yapsa kampanyası biter."