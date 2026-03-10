Bin 700'den fazla kelime bilen kuş! Bazı kuşlar nasıl insan gibi konuşabiliyor? Bilim insanları papağanların şaşırtıcı taklit yeteneğini açıkladı!

Aslında çoğu kuş türü kendi aralarında seslerle iletişim kurar. Cıvıltılar, ötüşler ve farklı çağrılar; tehlikeyi haber vermek, eş bulmak ya da sürüyle iletişim kurmak için kullanılır. Ancak bazı kuş türleri bunun ötesine geçerek çevrelerindeki sesleri, hatta insan konuşmasını bile taklit edebilir.