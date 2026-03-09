Türk pop müziğine önemli eserler kazandıran söz yazarı Ülkü Aker, yaşamını yitirdi. 1970’li ve 1980’li yıllarda özellikle yabancı şarkılara yazdığı Türkçe sözlerle tanınan Aker, 80 yaşında vefat etti.

Sanatçının vefatını, başta Ajda Pekkan olmak üzere müzik dünyasından pek çok isim duyurdu. Pekkan, "Türk pop müziğinin değerli söz yazarlarından Ülkü Aker’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Müzik bizi bir çok şarkıda bir araya getirdi ama sözlerini yazdığı günden beri, kadınların özgürlüğünü, kendi yolunu seçme cesaretini ve hayata karşı dik duruşunu anlatan, 8 Mart için adeta marş haline gelmiş 'Sana Ne Kime Ne' şarkımız bugün her yerde söylenirken Ülkü Aker’e veda etmek çok daha zorlaşıyor benim için... Müzik var oldukça yazdığı her şiir dinleyicinin kalbinde yasamaya devam edecek. Sevgili Ülkü Aker’i saygı ve minnetle anıyorum. Ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

Şarkıcı Nilüfer ise, "İçime bir acı oturdu duyunca. Ülkü Aker’i kaybetmişiz. Efsane şarkı sözü yazarı, yüzlerce pop müzik ve Türk müziğinin sözlerinin yaratıcısı Ülkü Aker artık yok. Onu ve yazdığı şarkıları hiç unutmayacağız. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

REKLAM

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Aker, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı, öğle vakti Büyükçekmece Aybars Ak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlığı'na defnedilecek.

Aker'in eserlerini, Ferdi Özbeğen, Ayten Alpman, Ajda Pekkan, Seyyal Taner, Nilüfer, Nil Burak, Selda Bağcan, Gülden Karaböcek ve Sezen Aksu gibi isimler seslendirmişti. Aker, 2011 yılında şarkılarının toplandığı ve ünlü seslerin yorumladığı '35 Yılın Şarkıları' isimli bir anı albümü çıkarmıştı.

Ülkü Aker'in yazdığı ve bestelediği bazı şarkılar şöyle:

Sana Ne Kime Ne (Ajda Pekkan)

Yok Yok Yalan Deme (Ferdi Özbeğen)

Tek Başına (Ayten Alpman)

Boşvere Boşvere (Ajda Pekkan)

O Günler (Selda Bağcan)

Gönlüm Seninle (Yeliz)

Hey Gidi Günler (Ferdi Özbeğen)

Bazen (Sezen Aksu)

O Karanlık Geceler (Ferdi Özbeğen)

Sarıl Bana (Ajda Pekkan)

Halikarnas (Akrep Nalan)

Yanımda Olsa (Ayten Alpman)

Son Verdim Kalbimin İşine (Seyyal Taner)

Kim Arar Seni (Nilüfer)

Mavi Boncuk (Emel Sayın)