İzmir'de kan donduran olay, dün Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte komşusundan dönen Mehmet Köstekçi (24), ikametinden tanımadığı kişilerin çıktığını gördü.

ŞÜPHELİLERİ KOVALARKEN ATEŞ AÇILDI

İHA'daki habere göre şüphelilerin peşine düşen genç, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru şüpheli veya şüphelileri kovaladı. Kovalamaca esnasında şüpheliler tarafından 3-4 el ateş açıldı.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Silah seslerinin ardından vücuduna bir mermi isabet eden Mehmet Köstekçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.