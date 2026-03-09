Canlı
        SON DAKİKA: Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü | İzmir son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!

        İzmir'in Torbalı ilçesinde evinden çıkan şüphelileri kovalarken silahlı saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Mehmet Köstekçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 09:14
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İzmir'de kan donduran olay, dün Torbalı ilçesine bağlı Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesiyle birlikte komşusundan dönen Mehmet Köstekçi (24), ikametinden tanımadığı kişilerin çıktığını gördü.

        ŞÜPHELİLERİ KOVALARKEN ATEŞ AÇILDI

        İHA'daki habere göre şüphelilerin peşine düşen genç, evinin yanında bulunan zeytinlik araziye doğru şüpheli veya şüphelileri kovaladı. Kovalamaca esnasında şüpheliler tarafından 3-4 el ateş açıldı.

        KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

        Silah seslerinin ardından vücuduna bir mermi isabet eden Mehmet Köstekçi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı genç, ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Köstekçi, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

        Öte yandan jandarma ekipleri şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

