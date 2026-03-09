İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin, "Venezuela ile birlikte İran petrolünü ele geçirerek dünya petrol rezervlerinin yüzde 31’ine sahip olmak isteğine" atıf yaparak, "ABD’nin hedefi gayet açık; başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak." dedi.

Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Uzmanlar Meclisi tarafından yeni İran Lideri olarak seçilen Mücteba Hamaney’e bağlılıklarını bildirdiklerini ifade ederek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’nin savaşa İsrail için girdiği yönündeki açıklamalara işaret eden Bekayi, ABD'li Senatör Lindsey Graham’ın, "Venezuela ile birlikte İran petrolüne ele geçirerek dünya petrol rezervlerinin yüzde 31’ine sahip olmaları gerektiği" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "ABD’nin hedefi gayet açık; başka ülkelerin kaynakları üzerinde egemenlik kurmak." ifadelerini kullandı.

Bekayi, "ABD ve İsrail, İran’ı parçalamak istiyor ama bu gerçek olmayacak. ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor. Dolayısı ile ABD’nin neden İran’a saldırdığı konusu hem İran halkı hem de dünya kamuoyu için gayet açık. İran daha önce de yabancılara mezar olmuştur. İran halkı kendini nasıl savunacağını bilir. Dolayısı ile ABD’nin neden İran’a saldırdığı konusu hem İran halkı hem de dünya kamuoyu için gayet açık." diye konuştu.

"ASIL HEDEF İRAN HALKI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, ABD’nin İran’ın askeri kapasitesinin yok edildiğini söylemesine rağmen saldırılarına devam ettiğine işaret ederek, "asıl hedefin İran halkı" olduğunu söyledi.

ABD’nin, Minab’da bir okula saldırı düzenlemesini "bir ülkenin kimliğinin yok edilmesi" olarak tanımlayan Bekayi, saldırının sorumluluğu ile ilgili ABD tarafından çelişkili açıklamalar yapıldığına dikkati çekti.

Bekayi, bazı bölge ülkelerinin topraklarını ABD saldırıları için kullandırdığını belirterek, ABD’nin bölgedeki varlığını "istikrarsızlık kaynağı" olarak nitelendirdi.

Bölge ülkelerinin topraklarını İran’a yönelik saldırılarda kullandırmamaları gerektiğini vurgulayan Bekayi, eğer söz konusu ülkelerden saldırı gelirse İran'ın meşru müdafaa hakkını kullanacağı uyarısında bulundu.

"BIRAKALIM YANLIŞ HESAPLARI YÜZÜNDEN VEHİM İÇERİSİNDE KALSINLAR"

"İsrail medyasının İran’ın 120 tane füze fırlatma rampası kaldığı" iddialarını sorması üzerine Bekayi, şunları kaydetti:

"Sürekli İran’ın imkanlarının kısıtlı olduğunu söylüyorlar. Ancak sahada kararlılığımızı ve cesaretimizi gördüklerinde, İran’ın ne tür imkanlar ile kapasitesinin olduğunu anlayacaklar. Bırakalım yanlış hesapları yüzünden vehim içerisinde kalsınlar."

"İRAN'I SAVUNMAYI ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ"

Bekayi, ateşkes iddialarına ilişkin ise, "Şu an İran’ı savunmaya odaklanmış durumdayız. Saldırılar devam ederken düşmana cevap verme dışında bu tarz konuların fazla bir yeri yok." dedi.

ABD’nin İran’ın altyapısı ile petrol depolarına saldırmasını "çevre soykırımı" olarak ifade eden Bekayi, saldırılarla birlikte çevrenin, ağaçların, suyun ve havanın kirlendiğini belirtti.

Bekayi ayrıca, İran’da hükümetin diplomatik misyonların güvenliğini sağlaması hususunda bir zafiyet göstermediğine vurgu yaparak, savaş koşullarında olduğunun bilinmesini istedi.