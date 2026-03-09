Mecnun Otyakmaz'dan HT Spor'a özel açıklama: Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!
TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Süper Lig'de son haftalarda yaşanan hakem tartışmaları ile ilgili HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e açıklamalarda bulundu. Otyakmaz, "Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Otyakmaz'ın sözlerinin tamamı:
"Hakemlerin iki haftadır hata yaptığını biz de görüyoruz. Bunu kabul ediyoruz. Ama sağ olsun futbolcular, yöneticiler, taraftarlar ve basın kendilerine o kadar yardımcı oluyor ki !. Darbe almayan oyuncu darbe almış gibi kendini yere atıyor veya tutuyor , çekiyor. Basit kurnazlıklar yapıp avantaj elde etmeye çalışıyor. Yöneticisi baskı altına almaya çalışıyor. Basına zaten malzeme lazım Herkesten ricam onlara destek olalım, yardım edelim. Hakemlerin hafta içi eğitim için toplanması rutin bir olay. Bu olağanüstü bir durum değil. Olağan bir toplantı."