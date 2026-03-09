Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
Elazığ'ın Maden ilçesinde Aslan K. ile 45 yaşındaki Ertuğrul Koç arasında tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrası Koç, içinde Aslan K. ile oğlunun bulunduğu aracı durdurdu. Aslan K., oğlunu bıçaklayan Ertuğrul Koç'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Elazığ'da olay, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde meydana geldi. Lokanta işletmecisi olan Aslan K. ile Ertuğrul Koç (45) arasında bir gün önce iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ
DHA'daki habere göre çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Dün akşam saatlerinde işletmesini kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve gitmek için yola çıkan Aslan K.’nin aracı, Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu.
İŞLETMECİNİN OĞLUNU BIÇAKLADI
Çıkan tartışmada Koç, araçtan inen Aslan K.’nin oğlunu bıçaklayarak yaraladı. Aslan K. de araçta bulunan av tüfeğini alarak Koç’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Bıçaklanan kişi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
Ertuğrul Koç’un cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli Aslan K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.