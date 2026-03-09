Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü | Elazığ haberleri | Son dakika haberleri

        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!

        Elazığ'ın Maden ilçesinde Aslan K. ile 45 yaşındaki Ertuğrul Koç arasında tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrası Koç, içinde Aslan K. ile oğlunun bulunduğu aracı durdurdu. Aslan K., oğlunu bıçaklayan Ertuğrul Koç'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 08:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'da olay, Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde meydana geldi. Lokanta işletmecisi olan Aslan K. ile Ertuğrul Koç (45) arasında bir gün önce iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        ARACININ ÖNÜNÜ KESTİ

        DHA'daki habere göre çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Dün akşam saatlerinde işletmesini kapattıktan sonra oğluyla birlikte eve gitmek için yola çıkan Aslan K.’nin aracı, Ertuğrul Koç tarafından kesilerek durduruldu.

        İŞLETMECİNİN OĞLUNU BIÇAKLADI

        Çıkan tartışmada Koç, araçtan inen Aslan K.’nin oğlunu bıçaklayarak yaraladı. Aslan K. de araçta bulunan av tüfeğini alarak Koç’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Koç’un hayatını kaybettiği belirlendi. Bıçaklanan kişi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Ertuğrul Koç’un cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli Aslan K. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

        'İGaming' isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise 'Paymix' üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanb...
        #Elazığ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Petrol fiyatları 100 doları aştı
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        İran'a saldırılar ne zaman bitecek? Trump'tan açıklama!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        "F.Bahçe'nin hakkını kimseye yedirmeyeceğiz!"
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Hamile kadın işten çıkartılamaz
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        Bu ay en çok hangi hastalıklar görülüyor?
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        "Cenaze ortamı var ama hala hayattayız"
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        El frenini unuttu, dehşete yol açtı!
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        Sanchez'den Türk bayraklı paylaşım
        90+5'te hayata döndü!
        90+5'te hayata döndü!
        Geri dönüşlerin kralı!
        Geri dönüşlerin kralı!