İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 20 gözaltı

'İGaming' isimli altyapı sağlayıcı şirketin BTK tarafından erişime kapatılan 40 yasa dışı bahis sitesine altyapı sağladığı, gelirlerinin ise 'Paymix' üzerinden yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ise 26 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı belirlendi. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 20 şüpheli yakalanırken, 11 araca, 75 gayrimenkule, 550 banka ve kripto para hesabına bloke konuldu.