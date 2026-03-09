Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.472,08 %-2,51
        DOLAR 44,0852 %0,02
        EURO 50,9124 %-0,58
        GRAM ALTIN 7.228,01 %-1,01
        FAİZ 38,46 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 118,72 %-0,14
        BITCOIN 67.608,00 %0,58
        GBP/TRY 58,7473 %-0,68
        EUR/USD 1,1535 %-0,71
        BRENT 106,81 %15,23
        ÇEYREK ALTIN 11.814,91 %-1,04
        Haberler Ekonomi Borsa Borsalarda büyük satış dalgası - Borsa Haberleri

        Borsalarda büyük satış dalgası

        Ortadoğu'da devam eden savaş ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş küresel borsalarda büüyük satışlara yol açtı. Tokyo Borsası'nda düşüş yüzde 5'i aşarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6 geriledi. Avrupa borsalarında da sabah saatlerinde yüzde 2'yi aşan düşüşler yaşandı. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksindeki kayıp yüzde 2.7'yi buldu. Fed'den faiz indirimi beklentileri azalırken bu durum doların değerlenmesine ve altında düşüş yaşanmasına yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 12:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsalarda büyük satış dalgası

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken, enerji fiyatlarındaki artışlar küresel piyasalarda yeni bir korku dalgasına yol açtı.

        Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert düşüşler kaydedildi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5.2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6 geriledi.

        Asya borsalarında yükselen petrol fiyatlarının, ham petrol ve doğalgaza büyük ölçüde bağımlı olan bölge ekonomilerini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler hakim oldu. Brent petrolün varil fiyatı bugün yaklaşık yüzde 15 artarak 107 doları aştı.

        AVRUPA DA DÜŞÜŞLE AÇILDI

        REKLAM

        Asya'daki düşüşlerin ardından Avrupa'da haftaya satıcılı başladı. Paris'te CAC 40 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2.4 geriledi. Aynı saatlerde Alman DAX endeksi yüzde 2.5 düşerken, İspanya'da IBEX 35 yüzde 2.9, Londra'da FTSE 100 yüzde 1.9'luk düşüşler kaydetti.

        BORSA İSTANBUL'DA BANKALARDA DERİN KAYIP

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2.7'lik düşüşle 12 bin 447 puana düştü. Bankacılık endeksindeki kayıp ise daha derin bir şekilde yüzde 4.6'ya ulaştı.

        Son gelişmelerin ışığında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

        ALTIN DA GERİLEDİ

        Borsalarda panik havası yaşanırken normalde güvenli liman olarak görülmesi sebebiyle böyle günlerde yükselen altında bu sefer düşüş yaşandı. Altının ons fiyatı haftaya yüzde 1.2'lik düşüşle 5.094 dolardan başladı. Bu düşüşte ABD Dolarındaki güçlenme etkili oldu.

        FED'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

        ABD'de enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentisiyle Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinde de zayıflama yaşandı. Bu sebeple ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi son 1 ayın zirvesine çıktı.

        Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de buna paralel bir biçimde yüzde 0.6 yükseldi.

        ABD tahvilleri ve dolardaki yükselişler altında düşüşün ana nedeni oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları