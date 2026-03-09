Borsalarda büyük satış dalgası

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları devam ederken, enerji fiyatlarındaki artışlar küresel piyasalarda yeni bir korku dalgasına yol açtı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde sert düşüşler kaydedildi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 5.2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1.4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0.7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6 geriledi.

Asya borsalarında yükselen petrol fiyatlarının, ham petrol ve doğalgaza büyük ölçüde bağımlı olan bölge ekonomilerini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişeler hakim oldu. Brent petrolün varil fiyatı bugün yaklaşık yüzde 15 artarak 107 doları aştı.

AVRUPA DA DÜŞÜŞLE AÇILDI

REKLAM

Asya'daki düşüşlerin ardından Avrupa'da haftaya satıcılı başladı. Paris'te CAC 40 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2.4 geriledi. Aynı saatlerde Alman DAX endeksi yüzde 2.5 düşerken, İspanya'da IBEX 35 yüzde 2.9, Londra'da FTSE 100 yüzde 1.9'luk düşüşler kaydetti.

BORSA İSTANBUL'DA BANKALARDA DERİN KAYIP

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sabah saatlerinde yüzde 2.7'lik düşüşle 12 bin 447 puana düştü. Bankacılık endeksindeki kayıp ise daha derin bir şekilde yüzde 4.6'ya ulaştı.

Son gelişmelerin ışığında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

ALTIN DA GERİLEDİ

Borsalarda panik havası yaşanırken normalde güvenli liman olarak görülmesi sebebiyle böyle günlerde yükselen altında bu sefer düşüş yaşandı. Altının ons fiyatı haftaya yüzde 1.2'lik düşüşle 5.094 dolardan başladı. Bu düşüşte ABD Dolarındaki güçlenme etkili oldu.

FED'DEN İNDİRİM BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

ABD'de enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yukarı yönlü etkileyeceği beklentisiyle Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinde de zayıflama yaşandı. Bu sebeple ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi son 1 ayın zirvesine çıktı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de buna paralel bir biçimde yüzde 0.6 yükseldi.

ABD tahvilleri ve dolardaki yükselişler altında düşüşün ana nedeni oldu.