SUUDİ ARABİSTAN PETROL SAHASINI HEDEF ALAN İHA'LARI ENGELLEDİ
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.
Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na sabah saatlerinden bu yana İHA ile düzenlenen 7 saldırının engellendiği ve İHA'ların tamamının imha edildiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan bir İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.