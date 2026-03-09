Canlı
        Haberler Dünya Son dakika: ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler! | Dış Haberler

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!

        ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı. Tarafların karşılıklı saldırıları 10 gündür sürüyor. İran Devrim Muhafızları, yeni dini liderin Mücteba Hamaney'in seçilmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ve ABD üslerine füze saldırıları düzenlediğini duyurdu. Beyrut ve Erbil'de patlama sesleri duyuldu. Anbean tüm gelişmeler Habertürk'te...

        Giriş: 09.03.2026 - 07:16
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        SUUDİ ARABİSTAN PETROL SAHASINI HEDEF ALAN İHA'LARI ENGELLEDİ

        Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin güneydoğusundaki Şeybe Petrol Sahası'nı hedef alan 7 insansız hava aracı (İHA) saldırısının engellendiğini açıkladı.

        Açıklamada, ülkenin güneydoğusunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) sınırı yakınlarındaki Şeybe Petrol Sahası'na sabah saatlerinden bu yana İHA ile düzenlenen 7 saldırının engellendiği ve İHA'ların tamamının imha edildiği belirtildi.

        Açıklamada, ayrıca Cevf bölgesinin doğusunda önleme yapılan bir İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.

        BAE SAVUNMA SİSTEMLERİ SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ

        Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan gelen füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine, hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'dan gelen füze ve İHA tehditlerine, hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği belirtildi.

        Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA ve seyir füzelerine müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.

        ERBİL'DE PATLAMA SESLERİ

        Irak'ta, ABD üssünün de bulunduğu Erbil Havalimanı ile ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 5’er dakika arayla 4 saldırı oldu ve art arda patlama sesleri duyuldu.

        İnsansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırıların ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava savunma sistemleriyle eş zamanlı olarak güvenlik güçleri de İHA’lara karşı yoğun ateş başlattı.

        ABD-İsrail’in İran’a başlattıkları saldırıların ilk gününden bu yana her gün Erbil’de patlama sesleri duyuluyor

        SUUDİ ARABİSTAN: İRAN ZAYIF GEREKÇELERE DAYALI SALDIRGANLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

        Suudi Arabistan, İran'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını, İran'ın "gerçeklikle ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürdüğünü" belirtti.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılarının "hiçbir koşulda kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın komşu ülkelere saldırma planlarının olmadığı yönündeki açıklamasına atıfta bulunulan açıklamada, "İran tarafının bu açıklamayı ne İran Cumhurbaşkanı'nın konuşması sırasında ne de sonrasında uygulamaya koymadığını teyit ederiz. İran, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan, zayıf gerekçelere dayalı saldırganlığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        İSFAHAN'DA PATLAMA SESLERİ

        İsrail ordusunun, İran'ın orta kesimlerine yeni saldırılar başlattığını açıklamasının ardından İsfahan kentinde patlama sesleri duyuldu.

        İsrail ordusu, İran'ın merkezindeki altyapıya yönelik ek bir hava saldırısı dalgası başlattığını açıkladı.

        İran medyası ise ülkenin orta kesimlerindeki İsfahan kentinde patlamaların meydana geldiğini belirtti. Resmi makamlardan saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        BEYRUT'TA PATLAMA SESLERİ

        İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, patlama ve savaş uçağı sesleri duyuldu.

        İsrail'in Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Uçak sesi ve şiddetli patlama seslerinin duyulmasının ardından bölgeden dumanlar yükseldi.

        İsrail ordusu ise Hizbullah altyapısını hedef aldığını öne sürerek, Beyrut'a saldırı düzenlediğini duyurdu. Öte yandan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı Beyrut'ta alçak irtifada uçuş gerçekleştiriyor.

        ABD SUUDİ ARABİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR

        ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğinde acil işlerde görevli olmayan personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdi.

        ABD'nin Riyad Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının Suudi Arabistan'daki büyükelçiliğe yönelik güvenlik uyarısına yer verildi. Açıklamada, Bakanlığın, Riyad Büyükelçiliği'nde acil işlerde görevli olanlar dışındaki personel ve ailelerine "güvenlik riskleri" gerekçesiyle ülkeden ayrılmaları talimatı verdiği kaydedildi.

        ABD Dışişleri Bakanlığı 3 Mart'ta Katar, Ürdün, Irak, Bahreyn ve Kuveyt'teki devlet personelinden acil görevi olanlar dışındakilere ayrılma talimatı vermişti.

