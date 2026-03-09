Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika flaş açıklama: MSB: İran'dan atılan füze imha edildi

        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi

        Milli Savunma Bakanlığı, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü" açıklamasında bulundu. İletişim Başkanı Duran da, "İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.03.2026 - 15:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi

        Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmat ile ilgili açıklama yapıldı.

        Açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

        REKLAM

        Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

        "UYARIMIZI BİR KEZ DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YİNELİYORUZ"

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır." açıklamasında bulundu.

        Duran, NSosyal hesabından Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen mühimmata ilişkin açıklama yaptı. "İran'dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır." ifadelerini kullanan Duran, gelişmenin ilk andan itibaren tüm kurumlar tarafından yakından takip edildiğini, gerekli savunma ve güvenlik tedbirlerinin derhal devreye alındığını belirtti.

        Duran, bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerin tam bir eş güdüm içerisinde hareket ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir. Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini, yalnızca resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."

        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        ABD'nin Tahran'da vurduğu petrol deposu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları