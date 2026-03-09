Yaşlı kadını ve bakıcısını bağladılar! Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!

Dehşet saçan olay 5 Mart günü saat 04.30 sıralarında Kadıköy'de geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, evinde bulunan Neriman F.P. (68) ve yanında çalışan bakıcı M.K., salon kısmında oturdukları sırada iki kişinin balkondan zorla içeri girdiğini fark etti.

YAŞLI KADIN VE BAKICISINI BAĞLADILAR

Kimliği belirsiz iki erkek şüpheli, ev sahiplerine “Evde kasa var mı?” diye sordu. Ardından yaşlı kadın ile bakıcısını bağlayıp etkisiz hale getiren gaspçılar yatak odasına yöneldi. Şüpheliler burada saklı bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak olay yerinden kaçtı.

MERDİVEN DAYAYARAK BALKONA GİRDİLER

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevrede incelenen güvenlik kamera görüntüleri akılalmaz olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Elde edilen görüntülerde, apartmana gelen 3 şüphelinin yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni balkona dayayıp içeri girdikleri görüldü. Olayın ardından merdiveni de alarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

ÜÇ İLÇEDE OPERASYON

Yapılan çalışmaların ardından Gasp Büro Amirliği dedektifleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Başakşehir, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden T.A. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 46 bin 900 TL para ile altın olduğu değerlendirilen 2 adet bileklik ve kolye ele geçirildi.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.S. de gözaltına alındı. Firari şüphelilerden F.A. (35) ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.