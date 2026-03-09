Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yaşlı kadını ve bakıcısını bağladılar! Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı! | Son dakika haberleri

        Yaşlı kadını ve bakıcısını bağladılar! Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!

        İstanbul Kadıköy'de akılalmaz bir gasp olayı yaşandı. Sabaha karşı bir evin balkonuna merdiven dayayıp çıkan gaspçılar dehşet saçtı. Evde bulunan 68 yaşındaki Neriman F.P.'yi ve bakıcı M.K.'yı bağlayan şüpheliler, yatak odasında saklı yaklaşık 1 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtı. Olay sonrası harekete geçen gasp dedektifleri, düzenledikleri operasyonla üç şüpheliyi yakaladı

        Giriş: 09.03.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Dehşet saçan olay 5 Mart günü saat 04.30 sıralarında Kadıköy'de geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, evinde bulunan Neriman F.P. (68) ve yanında çalışan bakıcı M.K., salon kısmında oturdukları sırada iki kişinin balkondan zorla içeri girdiğini fark etti.

        YAŞLI KADIN VE BAKICISINI BAĞLADILAR

        Kimliği belirsiz iki erkek şüpheli, ev sahiplerine “Evde kasa var mı?” diye sordu. Ardından yaşlı kadın ile bakıcısını bağlayıp etkisiz hale getiren gaspçılar yatak odasına yöneldi. Şüpheliler burada saklı bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki para ve ziynet eşyasını alarak olay yerinden kaçtı.

        REKLAM

        MERDİVEN DAYAYARAK BALKONA GİRDİLER

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevrede incelenen güvenlik kamera görüntüleri akılalmaz olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı. Elde edilen görüntülerde, apartmana gelen 3 şüphelinin yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni balkona dayayıp içeri girdikleri görüldü. Olayın ardından merdiveni de alarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

        ÜÇ İLÇEDE OPERASYON

        Yapılan çalışmaların ardından Gasp Büro Amirliği dedektifleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Başakşehir, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden T.A. (35) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 46 bin 900 TL para ile altın olduğu değerlendirilen 2 adet bileklik ve kolye ele geçirildi.

        HAVALİMANINDA YAKALANDI

        Soruşturma kapsamında şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.S. de gözaltına alındı. Firari şüphelilerden F.A. (35) ise Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir"

        MSB: "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir" (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        "ABD Başkanı tüm dünya toprağı onlarınmış gibi konuşuyor"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Kadınlar gününde katledildi! Erkeklere taşıtmadılar! Caniden ilk sözleri...
        Uğurcan güven veriyor!
        Uğurcan güven veriyor!
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        "Tek hedefimiz ilk maçı kazanmak!"
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları