Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti: İnceleme başlatıldı!

Fenerbahçe, Samsunspor maçında Mert Müldür'ün yaşadığı olayın ardından harekete geçti.

Fenerbahçeli tribünler, Samsunspor maçında yenilen ikinci golden sonra ve oyundan çıktığı sırada Mert Müldür'e tepki gösterdi.

Milli futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada bazı taraftarların nişanlısına tepki gösterdiğini ve küfür ettiğini açıkladı.

26 yaşındaki futbolcunun açıklaması şu şekildeydi:

"Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim."

FENERBAHÇE'DEN HAMLE

HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor maçında Mert Müldür’ün nişanlısına tribünden edilen küfürlerle ilgili inceleme başlattı. İlk yarının son bölümünde küfürlere dayanamadığını söyleyen Müldür’ün nişanlısı yönetim locasına alındı ve maçı orada izledi.

Kamera kayıtlarının incelendiği, tespit yapılması halinde ilgili taraftarların kombineleri iptal edileceği veya kendilerine bilet satılmayacağı öğrenildi.