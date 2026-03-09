Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti: İnceleme başlatıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti: İnceleme başlatıldı!

        Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor maçında Mert Müldür'ün nişanlısına tribünden edilen küfürlerle ilgili inceleme başlattı. İlk yarının son bölümünde küfürlere dayanamadığını söyleyen Müldür'ün nişanlısı yönetim locasına alındı ve maçı orada izledi. Kamera kayıtlarının incelendiği, tespit yapılması halinde ilgili taraftarların kombineleri iptal edileceği veya kendilerine bilet satılmayacağı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 11:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe, Mert Müldür için harekete geçti!

        Fenerbahçe, Samsunspor maçında Mert Müldür'ün yaşadığı olayın ardından harekete geçti.

        Fenerbahçeli tribünler, Samsunspor maçında yenilen ikinci golden sonra ve oyundan çıktığı sırada Mert Müldür'e tepki gösterdi.

        Milli futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada bazı taraftarların nişanlısına tepki gösterdiğini ve küfür ettiğini açıkladı.

        26 yaşındaki futbolcunun açıklaması şu şekildeydi:

        "Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

        REKLAM

        Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyı gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

        Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim."

        FENERBAHÇE'DEN HAMLE

        HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor maçında Mert Müldür’ün nişanlısına tribünden edilen küfürlerle ilgili inceleme başlattı. İlk yarının son bölümünde küfürlere dayanamadığını söyleyen Müldür’ün nişanlısı yönetim locasına alındı ve maçı orada izledi.

        Kamera kayıtlarının incelendiği, tespit yapılması halinde ilgili taraftarların kombineleri iptal edileceği veya kendilerine bilet satılmayacağı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        ABD-İsrail İran'da petrol deposunun hedef aldı

        ABD-İsrail'in İran'da saldırdığı petrol deposundan dumanlar böyle yükseldi (AA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        NYT: ABD füzesi İran'da ilkokulun yakınındaki deniz üssünü vurdu
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        Mücteba Hamaney seçiminin perde arkası
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        G7 ülkelerinden acil müdahale toplantısı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        3 asırlık tarihi çeşmeyi yaktı! Savunması ortaya çıktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Kaleiçi'nde, Selçuklu'nun kayıp kitabeleri bulundu
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        Otomotivde 'Hürmüz' alarmı!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları