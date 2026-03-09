Canlı
        Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi - Magazin haberleri

        Aslı Bekiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi

        Aslı Bekiroğlu, yeni sevgilisiyle Bebek'te objektiflere yansıdı. İkili, basın mensuplarını fark edince panikleyip farklı yönlere doğru yürüdü

        Giriş: 09.03.2026 - 07:24
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aslı Bekiroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sevgilisiyle Bebek'te görüntülendi.

        Pijamalarıyla yürüyüş yapan ikili, basın mensuplarını fark edince panikledi ve adımlarını hızlandırdı.

        Aslı Bekiroğlu, gazetecilerin fotoğraf çekmesi üzerine yanındaki erkek arkadaşından ayrılıp bir kafeye girdi.

        Bekiroğlu'nun erkek arkadaşı da sahil tarafına doğru yürümeye devam etti. Güneş gözlük takan gizemli erkek arkadaşın kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

