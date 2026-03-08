Şehran petrol deposundaki yangın devam ediyor

Tahran’ın kuzey batısında yer alan ve ABD-İsrail saldırılarında hasar gören Şehran petrol deposu görüntülendi.

Petrol deposunda saldırı sonrası çıkan yangın devam ederken, bölgede bulunan çok sayıda tanker ve araç kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca bölgede yer alan bazı evlerde, petrol tesisindeki yangının sıçraması sonucu hasar meydana geldi.

Petrol tesisine yakın bir sokakta 8 dükkanın yandığı görüldü.

Tahran’ın kuzeybatısında bulunan ve yangının sürdüğü petrol tesisinin dumanları tüm şehrin üzerine yayılmaya devam ediyor.

ABD-İSRAİL SALDIRILARINDA TOPLAM 9 BİN 696 SİVİL BİRİM HEDEF ALINDI

Öte yandan İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, konuyla ilgili tesiste basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Düşman yalnızca askeri noktaları hedef aldığını söylüyor ancak ben bunu yalanlıyorum. 7 bin 943’ü konut, 1617’si ticari, 32’si ilaç ve sağlık merkezi, 65’i okul ve eğitim merkezi, 12’si Kızılay merkezi olmak üzere şu ana kadar toplam 9 bin 696 sivil birim hedef alındı." dedi.

REKLAM

İran Kızılayına ait ambulansların da ABD ve İsrail tarafından hedef alındığını belirten Kolivend, "Konuyla ilgili tüm belgeleri ilgili uluslararası kurumlara gönderdim." ifadesini kullandı.

Kolivend, birçok İranlının günlük yaşamını sürdürdüğü sırada saldırılara maruz kaldığına dikkati çekerek, uluslararası kuruluşları göreve davet etti.

Saldırılardan zarar gören Şehran petrol deposu hakkında da konuşan Kolivend, "Şu an için petrol tedariki konusunda sorun yaşanmıyor." diye konuştu.

ABD ve İsrail dün gece, İran’ın başkenti Tahran'da ve çevresinde yer alan petrol depolarına saldırı düzenlemiş ve birçok petrol depolama tesisinde hasar ve yangın meydana gelmişti.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.