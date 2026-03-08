8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
Muğla'da bir çift arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 51 yaşındaki A.B., 42 yaşındaki eşi H.B.'yi göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli koca gözaltına alındı
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI
AA'daki habere göre olay; Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde meydana geldi. Sermin Bacak (42), Dünya Kadınlar Günü'nde çıkan tartışmada eşi Ali Bacak (51) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışmanın ardından A.B., eşini göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Ağır yaralanan kadın, sağlık ekibince kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
KATİL KOCA GÖZALTINDA
H.B'nin cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
"BİR ANDA OLDU"
Öte yandan DHA'daki habere göre; Bacak’ın ifadesinde, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği belirtildi.