WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak Tahran'a saldırı başlattı

Wall Street Journal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile İran'a yönelik başlattığı saldırıları "Netanyahu nihayet Trump ile ilişkisini kullanarak istediğini elde etti" ifadeleriyle değerlendirdi.

Gazete haberinde şu ifadeler kullanıldı:

"7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlenen saldırı, Binyamin Netanyahu'nun kariyerindeki en büyük güvenlik başarısızlığıydı. Ancak üç yıldan kısa bir süre sonra İsrail başbakanı, kariyerinin belirleyici stratejik başarısı haline gelebilecek bir hedefin peşinde: İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek.

Amerika ile yan yana yürütülen bu kampanya, İsrail'i rakipsiz bir askeri güç haline getirerek bölgenin stratejik dengelerini kökten değiştirebilir. Aynı zamanda bu durum, Tahran'dan gelen tehdidin yalnızca İsrail'in değil, Amerika’nın da sorunu olduğunu uzun süredir savunan Netanyahu için çarpıcı bir başarı anlamına gelecektir.

REKLAM

Bu başarının merkezinde Netanyahu'nun şu inancı yer alıyordu: İsrail'in İran'a karşı davasını anlatması gereken en önemli "dinleyici" ABD başkanıydı."

WSJ'ye konuşan Netanyahu'nun eski danışmanlarından Aviv Bushinsky, "Tüm çabasını tek bir dinleyiciye yöneltti: Başkan Trump'a" dedi.

Bu strateji, ABD'nin doğrudan İsrail'in İran'la çatışmasına dahil olmasına yardımcı oldu. Ancak aynı zamanda kampanyanın başarısız olması durumunda her iki lideri de siyasi açıdan savunmasız bırakıyor.

Riskler hala yüksek. Amerikan kamuoyu büyük ölçüde buna karşı çıkıyor ve Trump'ın "MAGA" tabanının bir bölümü Netanyahu'yu ABD'yi İsrail'in savaşına sürüklemekle suçluyor. İran rejimi ayakta kalabilir ve ABD'yi, sorumluluğu İsrail'e yüklenen uzun süreli bir çatışmanın içine çekebilir. Rejim çökerse İran parçalanabilir ve bu da bölgeyi daha da istikrarsız hale getirebilir.

REKLAM

Bushinsky, Netanyahu'nun lakabını kullanarak, "Eğer rejim düşmezse, Bibi'nin zafer ilan etmesi zor olur" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU TRUMP'IN ROLÜNÜ VURGULADI

Netanyahu geçmişte televizyon kanallarında sık sık yer alır, İsrail’in tezlerini doğrudan Amerikan kamuoyuna anlatırdı. Ancak bu kez ABD'deki kamuoyu söylemini yönlendirme konusunda alışılmadık biçimde geri planda kaldı. Netanyahu, savaşta Trump'ın merkezi rolünü vurguladı ve önemli kararlar için başkana kredi verdi; İran'a karşı yürütülen çabanın itici gücü olarak onu gösterdi. Televizyon röportajlarında ve kamuya açık açıklamalarında Trump'ın Amerika'nın çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve kendi kararlarını verdiğini özellikle dile getirdi.

REKLAM

ABD Savunma Bakanlığı'nda Orta Doğu'dan sorumlu eski yardımcı müsteşar Daniel Shapiro, "Netanyahu, Trump'ı ikna etmenin, onunla ortaklık kurmanın ve onu övmenin son derece etkili yollarını buldu" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Öte yandan, Netanyahu İsrail siyasetinin en kutuplaştırıcı figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. İsrailli tarihçi Benny Morris, "O kötü bir lider. Ülkeyi birbirine düşman sosyal parçalara böldü" ifadelerini kullandı.

Morris'e göre Netanyahu yıllardır İran'ın nükleer hedeflerinin yarattığı tehlikeye dikkat çekmekte haklıydı. Ancak başbakanın iç politika ve Filistin meselesindeki sicili, İran konusundaki çalışmalarının önüne geçiyor.

REKLAM

Bazı mevcut ve eski ABD'li yetkililer ise Trump-Netanyahu ortaklığının, Amerikan desteğini sağlamanın önemini bilen geçmiş savaş dönemi liderlerinin ittifaklarını hatırlattığını söylüyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Başbakanı Winston Churchill, ABD Başkanı Franklin Roosevelt’in desteğini kazanmak için yoğun çaba harcamıştı. On yıllar sonra ise Başkan Ronald Reagan ile Başbakan Margaret Thatcher Sovyetler Birliği’ne karşı yakın bir ortaklık kurmuştu.

Trump'ın ilk döneminde Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu ulusal güvenlik danışman yardımcısı olan Victoria Coates, "Bu profesyonel bir ilişki. Sosyal anlamda birlikte vakit geçirmezler. Ama ABD ile İsrail’in ortak çıkarlarını çok iyi anlıyorlar" dedi.