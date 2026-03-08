Beşiktaş-Galatasaray maçının hakem yorumları!

16. dakikada Sallai'nin Orkun'a faulünde sarı kart gerekir mi? Orkun'un itirazına sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Orkun'a normalde sarı kart ama göstermediniz sarı kartı. Orkun 40 bin seyircisinin önünde hakemi ateşe attı. 'Topu aldım gole gidiyordum, beni düşürdüler, hakem kart göstermedi' diye hakemi şikayete atıyor. Sallai'nin müdahalesi bence de sadece faul.

Bahattin Duran: Orkun'un yaptığı hareketlerden ötürü sarı kart görmesi lazımdı. Orkun'u çağırıp uyarmadı da, tepkisiz kaldı. Sallai'nin faulü de kontrolsüz hareket sınırında, kart göstermemesini eleştirmem.

Bülent Yıldırım: Dakika 16 oldu, kontrol yok. Orkun sizi zor duruma düşürmek için harekete geçti, tepki yok.