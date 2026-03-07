Canlı
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları - Enerji Haberleri

        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları

        ABD'de İran'a yapılan saldırının ardından enerji maliyetlerinin enflasyonu yukarı çekebileceğine yönelik endişeler sürerken, FED Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller bu etkinin kalıcı olmayacağını savundu; ABD Enerji Bakanı Chris Wright ise benzin fiyatlarındaki yükselişin birkaç ay değil, birkaç hafta içinde geri çekileceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.03.2026 - 11:20
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları

        ABD'nin İran'a saldırmasının ardından petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

        Petrol fiyatları, varil başına 70 dolar seviyesinden 90 dolara yükseldi. ABD'de benzin galon başına 3 dolardan 3,32 dolara gelerek yaklaşık yüzde 10 arttı.

        ABD yetkililerinden fiyatlardaki artış ve enflasyonun yükselmesine yönelik endişelerle ilgili açıklamalar geldi.

        ABD Merkez Bankası (FED) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarındaki artışın kalıcı enflasyona yol açmayacağını ve para politikasında bir değişiklik yapmalarına neden olmayacağını savundu.

        Waller, "ABD vatandaşları benzin fiyatlarının arttığını görerek şok olabilir ama bu birkaç hafta ya da iki ay içinde çözülürse uzun vadede risk oluşturmayacak. Biz enerji fiyatlarına bakmıyoruz, çekirdek enflasyon geleceğe yönelik daha iyi bir gösterge" dedi.

        ENERJİ BAKANI WRIGHT: BENZİN FİYATLARI BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE DÜŞECEK

        ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle ülkede yükselen benzin fiyatlarının düşmesinin aylar değil haftalar süreceğini söyledi.

        ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Fox News kanalında katıldığı yayında, enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD donanmasının gerekirse Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmesinin ne kadar hızlı gerçekleşeceğine dair soruya Wright, "Mümkün olduğunca çabuk." yanıtını verdi.

        Wright, şu anda ABD'nin tüm askeri varlıklarının odak noktasının "İran'ın komşularına ve bölgedeki Amerikalılara zarar verme kapasitesini bastırmak" olduğunu belirterek, "Bu nedenle önce onların sorun çıkarma yeteneklerini büyük ölçüde azaltmalıyız. Ardından makul olduğu anda gemileri boğazdan geçirmeli ve enerji akışını yeniden sağlamalıyız." diye konuştu.

        Hindistan'ın Rus petrolü alımına neden izin verildiği sorusu üzerine de Wright, bunun pragmatik bir adım olduğunu savundu.

        Wright, "Bu Rusya'ya karşı politikada bir değişiklik değil. Ancak Güney Asya'da Hindistan rafinerilerinin yakınında birçok Rus petrol tankeri var. Hindistan ve tüm Asya ülkeleri Hürmüz Boğazı üzerinden çok fazla petrol alıyor. Sorun da burada. Rafinerilerin çalışmaya devam edebilmesi için petrolü getirmeye yönelik pragmatik çözümler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bölgeye Amerikan petrolünün nakliyesinin daha uzun sürdüğünü dile getiren Wright, hızlı hareket etmek için piyasada bulunan bazı "yüzen varillerin" rafinerilere taşınmasına karar verdiklerini anlattı.

        Wright, benzin fiyatlarının ne zaman düşeceğine dair soru üzerine, "En kötü ihtimalle birkaç hafta süreceğini düşünüyorum, birkaç ay değil. İran 47 yıldır, tüm rejimin tarihi boyunca, enerji fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Şu anda onların yıkım yaratma, Amerikalıları öldürme ve komşularını terörize etme yeteneklerine nihayet son vermek için küçük bir kesinti yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Chris Wright, ABD yönetiminin enerji maliyetlerini düşürmek için nükleer tesisleri yeniden açmayı düşünüp düşünmediği sorusuna da "Kesinlikle." yanıtını verdi.

        Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de benzinin ortalama fiyatı geçen haftaya göre yüzde 11,3 artarak galon başına 3,32 dolara ulaştı.

        AAA'dan 5 Mart'ta yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimler ve artan ham petrol fiyatlarının, ilkbaharda yükselen taleple birlikte benzin fiyatlarını yukarı çektiği belirtildi.

