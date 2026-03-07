Türkiye'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Türkiye; sahip olduğu devasa arkeolojik potansiyelini, modern işletme vizyonuyla birleştirerek 2025'te kültürel turizmde rekor kırdı.

Efes Ören Yeri

2016'da yaklaşık 17.5 milyon olan ziyaretçi sayısının % 100’lük bir artış grafiği sergileyerek, 10 yıl içinde 34.9 milyona ulaşmasıyla tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu rekor, Türkiye'nin sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda küresel bir kültür durağı olduğunun en somut kanıtı oldu.

İstanbul Arkeoloji Müzesi

PANDEMİNİN ETKİLERİ ÇABUK SİLİNDİ

Veriler derinlemesine incelendiğinde, Türk turizminin dayanıklılığı dikkat çekiyor. 2019'da yakalanan 34.8 milyonluk zirve, 2020’de pandemi kısıtlamalarıyla 9.2 milyona kadar gerilemişti. Ancak Türkiye, dünya turizmindeki genel yavaşlamayı en hızlı telafi eden ülkelerden biri oldu. 2022’de başlayan toparlanma süreci, 2024 ve 2025'te pandeminin etkilerini tamamen silerek sektörü yeni bir büyüme evresine taşıdı.

REKOR GETİREN UNSURLAR NELER OLDU? Ziyaretçi sayılarındaki istikrarlı yükselişin arkasında çok katmanlı bir strateji yatıyor. ♦ 'Geleceğe Miras' gibi vizyon projelerle kazı çalışmalarının 12 aya yayılması, Efes Ören Yeri'nden Göbeklitepe’ye kadar pek çok alanda her mevsim yeni keşiflerin yapılmasını sağladı. Bu durum, antik kentleri statik birer alan olmaktan çıkarıp yaşayan merkezlere dönüştürdü. ♦ Türkiye’nin zengin tarihi mirasını gece saatlerinde de deneyimlenebilir hale getiren Gece Müzeciliği Projesi, 27 farklı müze ve ören yerinde uygulanmaya başlandı. Bu özel proje, kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlarken, sıcak iklim koşullarında turistlere alternatif bir deneyim sunması sonucunda ziyaretçi sayısı bir hayli arttı. ♦ Yerli ziyaretçiler için MüzeKart sisteminin teşvik edilmesi, müzelere erişimi ekonomik bir standart haline getirerek toplumda kültürel bilincin tabana yayılmasını sağladı.

Türkiye’nin kültürel turizm yükünü; Topkapı Sarayı Müzesi, Efes Ören Yeri, Hierapolis ve Kapadokya bölgesi sırtladı. Bu noktalar; her dönem cazibe merkezi olarak kalmayı başarıyor.

Kapadokya

Ulaşılan 34.9 milyonluk rakam, sadece niceliksel bir başarı değil; Milli Saraylar’a bağlı yapıların gördüğü ilgi ve özel müzelerin sayısındaki artışla birlikte turizmin niteliksel olarak da çeşitlendiğinin bir göstergesi oldu.

Dolmabahçe Sarayı

Sonuç olarak Türkiye, 2025'te kültürel mirasını koruma - kullanma dengesi içerisinde geleceğe taşıma hedefine giden yolda bir adım daha attı.