Türkiye'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Ziyaretçi sayılarındaki istikrarlı yükselişin arkasında çok katmanlı bir strateji yatıyor.
♦ 'Geleceğe Miras' gibi vizyon projelerle kazı çalışmalarının 12 aya yayılması, Efes Ören Yeri'nden Göbeklitepe’ye kadar pek çok alanda her mevsim yeni keşiflerin yapılmasını sağladı. Bu durum, antik kentleri statik birer alan olmaktan çıkarıp yaşayan merkezlere dönüştürdü.
♦ Türkiye’nin zengin tarihi mirasını gece saatlerinde de deneyimlenebilir hale getiren Gece Müzeciliği Projesi, 27 farklı müze ve ören yerinde uygulanmaya başlandı. Bu özel proje, kültürel mirasın daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlarken, sıcak iklim koşullarında turistlere alternatif bir deneyim sunması sonucunda ziyaretçi sayısı bir hayli arttı.
♦ Yerli ziyaretçiler için MüzeKart sisteminin teşvik edilmesi, müzelere erişimi ekonomik bir standart haline getirerek toplumda kültürel bilincin tabana yayılmasını sağladı.