        SON DAKİKA: 6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var | Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        Sıcaklık 2-4 derece azalıyor! 6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Marmara ve Ege dışında 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde 2-4 derece azalıyor. 6 ilimiz içinse "sarı" alarm verilerek kar ile yağmur uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

        Giriş: 07.03.2026 - 06:59
        6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Çorum hariç), Doğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        6 KENT İÇİN "SARI" ALARM

        Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından "sarı" kodlu uyarıda bulunularak Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ile Şırnak illerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

        İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmakta.

        SICAKLIK 2-4 DERECE AZALIYOR

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 14, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 15, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 21, Parçalı bulutlu

        HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        KAYSERİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KONYA: 8, Parçalı bulutlu

        BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU: 5, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        AMASYA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        SAMSUN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        TOKAT: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        TRABZON: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        KARS: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        MALATYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 5, Yağmurlu ve karla karışık yağmurlu. Yağışın öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

        GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor

        ŞANLIURFA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

        Gün Başlıyor - 5 Mart 2026 (Hamaney'in Cenaze Töreni Ertelendi)

        Savaşın 6. gününde yoğun saldırı. Hamaney'in cenaze töreni ertelendi. Körfez'de saldırılar sürüyor. Sri Lanka'da İran Gemisi batırıldı. İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları. Sanchez Trump'a cevap verdi. Beyaz Saray'dan kara operasyonu mesajı. İran'dan İsrail'e 19. Dalga saldırı. İran'dan ateşlenen f...
        #hava durumu
        #hava durumu istanbul
