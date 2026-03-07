Sıcaklık 2-4 derece azalıyor! 6 kent için "sarı" alarm! 5 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, Marmara ve Ege dışında 5 bölgemizde yağış bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde 2-4 derece azalıyor. 6 ilimiz içinse "sarı" alarm verilerek kar ile yağmur uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Çorum hariç), Doğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından "sarı" kodlu uyarıda bulunularak Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ile Şırnak illerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmakta.
SICAKLIK 2-4 DERECE AZALIYOR
Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 17, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 14, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 15, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 21, Parçalı bulutlu
HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA: 8, Parçalı bulutlu
BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU: 5, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR: 5, Yağmurlu ve karla karışık yağmurlu. Yağışın öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor
ŞANLIURFA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı