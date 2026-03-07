Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu (G. Antep ve Kilis hariç) ile Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Karadeniz’in iç kesimleri (Bolu ve Çorum hariç), Doğu Anadolu ile Karaman, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6 KENT İÇİN "SARI" ALARM

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji tarafından "sarı" kodlu uyarıda bulunularak Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Van ile Şırnak illerinde kar ve karla karışık yağmur beklendiği bildirildi.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE BUZLANMAYA DİKKAT

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmakta.

SICAKLIK 2-4 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 17, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 13, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 10, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 11, Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 7, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 14, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 15, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 21, Parçalı bulutlu

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 9, Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ: 4, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA: 8, Parçalı bulutlu

BOLU: 8, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 5, Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK: 8, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT: 5, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON: 8, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS: 0, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

VAN: 3, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR: 5, Yağmurlu ve karla karışık yağmurlu. Yağışın öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor

GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT: 6, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor

ŞANLIURFA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı