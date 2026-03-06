Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza! Yener İnce ve Saruhan Karaman...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanlarının arasında yer aldığı 474 kişiye 45 gün ila 12 ay men cezası verdi.

Kurul'dan yapılan açıklamada, "sevk edilen son 5 yılda Profesyonel Liglerde 'Fizyoterapist, Psikolojik Performans Danışmanı, Masör, Malzemeci, Tercüman, Doktor ve Beslenme Uzmanı' olarak görev yapmış kişilerle ilgili almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir." denildi.

YENER İNCE VE SARUHAN KARAMAN DA CEZA ALDI

Kurul, Galatasaray takım doktoru Yener İnce'ye bahis eylemi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Fenerbahçe kulüp tercümanı Saruhan Karaman'a ise bahis eylemi nedeniyle 6 ay hak mahrumiyeti cezası verildi.

33 KİŞİYE CEZA VERİLMEDİ

Sevk edilen 507 kişi arasından 33 kişi hakkında ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.