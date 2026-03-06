Canlı
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini: "Bu, dünya ekonomilerini çökertecek" - Enerji Haberleri

        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini: "Bu, dünya ekonomilerini çökertecek"

        Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi Financial Times'a verdiği demeçte, Ortadoğu'daki savaşın 'dünya ekonomilerini çökertebileceği' uyarısında bulundu. Saad al-Kaabi kendilerinin LNG üretimini durdurduğunu, savaş sürdüğü durumda ilerleyen günlerde Körfez'deki diğer enerji ihracatçılarının da üretimi durdurması durumunda petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkacağını öngördüğünü ifade etti

        Giriş: 06.03.2026 - 14:35
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini

        Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği saldırı sonrası Financial Times'a röportaj verdi.

        Al-Kaabi verdiği demeçte Ortadoğu'daki savaşın 'dünya ekonomilerini çökertebileceği' uyarısında bulunarak, Körfez'deki tüm enerji ihracatçılarının birkaç gün içinde üretimi durduracağını ve petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkacağını öngördüğün ifade etti.

        "SAVAŞ BUGÜN BİTSE BİLE NORMALE DÖNÜŞ AYLARI BULABİLİR"

        Saad al-Kaabi, Financial Times'a verdiği demeçte, savaş hemen sona erse bile, İran'ın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından Katar'ın normal teslimat döngüsüne dönmesinin 'haftalar hatta aylar' süreceğini söyledi.

        İran'dan fırlatılan insansız hava araçlarından (İHA) birinin Katar'ın Ras Laffan Sanayi Şehri'ndeki Katar Enerji'ye ait LNG üretim tesisini hedef almasının ardından şirket 2 Mart'ta buradaki LNG üretimini durdurmuştu. Katarlı bakan verdiği röportajda buna değinerek, Katar doğalgazının sadece küçük bir bölümünü Avrupa'ya ihraç etse de, Asyalı alıcıların piyasada bulunan doğalgaz için Avrupalı ​​alıcılardan daha yüksek teklifler vermesi ve diğer Körfez ülkelerinin sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda kıtanın da önemli ölçüde zarar göreceğini söyledi. Kaabi, "Henüz sebep bildiriminde bulunmayan herkesin, bu durum devam ettiği sürece önümüzdeki birkaç gün içinde bunu yapmasını bekliyoruz. Körfez bölgesindeki tüm ihracatçıların mücbir sebep bildiriminde bulunması gerekecek. Eğer bulunmazlarsa, bir noktada bunun yasal sorumluluğunu üstlenecekler ve bu onların seçimi" dedi.

        "BU GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİLERİNİ ÇÖKERTECEK"

        Saad al-Kaabi "Bu, dünya ekonomilerini çökertecek" derken sözlerine şöyle devam etti:

        "Eğer bu savaş birkaç hafta daha devam ederse, dünya genelindeki GSYİH büyümesi etkilenecek. Herkesin enerji fiyatı yükselecek. Bazı ürünlerde kıtlık yaşanacak ve üretim yapamayan fabrikalarda zincirleme reaksiyon meydana gelecek."

        Katar'ın açık deniz operasyonlarında herhangi bir hasar olmadığını ancak karadaki durumun hala incelendiğini söyleyen Katar Enerji Bakanı "Hasarın boyutunu henüz bilmiyoruz, çünkü değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Onarımın ne kadar süreceği de henüz belli değil" diye konuştu.

        "150 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR"

        Katar Enerji Bakanı, Orta Doğu'daki savaşın dünya ekonomilerini çökertebileceği uyarısında bulunurken, tıpkı Katar gibi diğer Körfez ülkelerinin de birkaç gün içinde üretimi durdurması ve savaşın sürmesi durumunda petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkacağını öngördüğünü belirtti.

